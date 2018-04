Il s'appelle SoFi, inventé par un laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle américain. Et pas des moindres, le fameux MIT, Massachussets Institute Of Technology. Il peut plonger jusqu'à 18 metres de profondeur pour l'instant, il est alimenté notamment par une batterie comme celle qu'on trouve dans les smartphones. Les composants sont tellement souples, flexibles qu'il peut nager et surtout explorer les milieux marins, par exemple les récifs, sans qu'il dérange les autres animaux marins qui le prennent pour l'un des leurs. Evidemment, ce n'est qu'un début mais ses promoteurs espèrent qu'il va beaucoup contribuer à découvrir les mysteres de la vie sous l'eau...