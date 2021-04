VIDÉO - Le vaccinodrome de Disneyland Paris a ouvert ses portes

Le vaccinodrome de Disneyland Paris a ouvert ses portes ce samedi. Il accueille les Seine-et-Marnais de plus de 55 ans ou bien ayant une pathologie à risque. Les réservations de créneaux se font sur la plateforme Doctolib. L'objectif : vacciner jusqu'à 4 000 personnes par jour.

Quand vaccination rime avec parc d'attractions. Le vaccinodrome de Disneyland Paris a ouvert ses portes ce samedi. Il accueille les Seine-et-Marnais de plus de 55 ans ou bien ayant une pathologie à risque, uniquement les week-ends. Les réservations de créneaux se font sur la plateforme Doctolib et seul le vaccin Pfizer est proposé pour l'instant.

Un hôtel luxueux et une queue interminable. Pour Yann, pas de doute, on est bien à Disneyland : "Il y a les mêmes barrières coupe-file que pour les attractions. J'espère juste que ce sera moins long !" Thomas a travaillé plusieurs années au parc. Ça lui fait bizarre de le voir reconverti en vaccinodorme. "Ça n'a rien à voir. On voit les gens avec leurs badges Disney mais ce sont des gens en costume-cravate. Ce ne sont pas des employés déguisés."

Ce ne sont pas les employés du parc qui vaccinent les gens, mais les sapeurs pompiers de Seine-et-Marne. Ils sont 60 sur place, avec une organisation très stricte. "On considère ce centre de vaccination comme s'il s'agissait d'une opération de grande envergure. À partir du moment où l'on a 60 pompiers sur le terrain, il faut du commandement. Sinon, on a 60 individus qui courent dans tous les sens", explique le directeur départemental du SDIS 77, Bruno Maestracci. L'objectif du centre est de vacciner jusqu'à 4 000 personnes par jour et d'augmenter progressivement.