Vienne : 941 verbalisations pour des contrevenants aux consignes sanitaires depuis la mi-décembre

Si dans leur immense majorité, les habitants de la Vienne respectent à la lettre les mesures sanitaires fixées par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, une minorité fait de la résistance.

Les contrôles menés par la police, la gendarmerie et la répression des fraudes ont permis de dresser dans le département, depuis plus de deux mois, 941 PV. On dénombre parmi les récalcitrants 593 verbalisations pour non-respect du couvre-feu, 344 pour non-port du masque. Enfin, quatre commerces ont eu une amende pour avoir ouvert alors qu'ils sont censés rester fermés. Parmi eux, un restaurant (on en saura pas plus).

La vigilance reste de mise car le relâchement n'est jamais loin. La preuve : sur la seule semaine dernière, 138 PV ont été dressés pour non-respect du couvre-feu et 84 pour non-port du masque.