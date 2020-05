Cas de Covid-19 à Chauvigny : "il faut tester les enseignants des communes alentours"

Le président des maires de la Vienne Alain Pichon estime qu'il faut tester les enseignants des communes autour de Chauvigny, et que l'Etat doit laisser plus de pouvoir aux préfets.

Le président des maires de la Vienne et maire d'Antran, près de Châtellerault, était l'invité de France Bleu Poitou ce matin. L'occasion de revenir avec lui sur les cas de Covid-19 déclarés dans le corps enseignants à Chauvigny. Il demande à ce que l'Etat laisse plus de pouvoir aux préfets dans la gestion des tests.

Plus de pouvoir pour les préfets

Depuis l'annonce des cas avérés de Covid-19 dans l'équipe de direction du collège de Chauvigny, puis chez une enseignante, certains maires de la Vienne demandent à ce que tous les enseignants soient testés avant le retour en classe. Pour Alain Pichon, c'est en fait réglementairement pas possible aujourd'hui de tester les personnels des communes alentours si il n'y a pas de suspicion.

On se sent abandonnés par l'Etat

Le président des maires de la Vienne demande à l'Etat de donner plus de pouvoir aux préfets : "à un moment donné, il faut que les préfets puissent avoir un peu de latitude". Le maire de Valdivienne Michel Bigeau a également fait part de sa colère et son incompréhension face à ce refus, "on se sent abandonnés par l'Etat".