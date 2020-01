Vienne : les conseils de la naturopathe Anne Bonnin contre le blues de l'hiver

Poitiers, France

"Quel est ce stress ? Quels mots vous mettez dessus ? Quelles pensées vous viennent dans la tête ? Quelles émotions arrivent ? Est-ce que vous vous sentez compressé physiquement, ou est-ce que ça se passe à l'intérieur ? Vous allez fermer les yeux, vous allez vous centrer à l'intérieur et sentir la respiration qui monte et qui descend, tout doucement..." Au rythme de la voix reposante d'Anne Bonnin, les yeux se ferment et on s'autorise quelques minutes de répit, le temps de se ressourcer. C'est ce qu'on appelle de la méditation, explique Anne Bonnin, "et cela peut durer une heure et demi". C'est l'une des techniques de la naturopathe pour lutter contre le blues de l'hiver.

Anne Bonnin accueille ses "consultants", comme elle les appelle, dans son petit havre de paix situé rue des quatre roues à Poitiers. Dans son cabinet, elle les écoute et les aide à trouver des solutions contre le stress, l'angoisse ou encore la fatigue.

"Arrêtez de courir, posez-vous, restez chez vous", conseille-t-elle pour venir à bout du stress hivernal. "On est en hiver, c'est une période d’intériorisation, de centrage. L'objectif, c'est de voir comment on est à l'intérieur de soi, comment on vibre, qu'est-ce qui manque. Et ça, c'est assez difficile parce que personne ne nous l'a appris. On nous a appris à aller consommer, à aller chercher les satisfactions dans le matériel. Or, le calme, la sérénité et la vitalité, on les trouve à l'intérieur de soi."

"Arrêtez de courir !"

La naturopathe nous propose d'essayer un exercice un peu particulier : ne rien faire. Elle précise : "Il y a tellement de personnes qui viennent me voir et qui sont perdues dans leur vie, qui ne sont pas bien au travail, qui ne sont pas bien chez elles... Quand je leur dis 'posez-vous', je sens une grande peur chez elles, une peur du vide, de ne pas savoir lâcher prise. Il est plus facile de s'activer, de courir dans tous les sens. Mais c'est comme ça que les angoisses s'accumulent, parce que justement, on est perdu. On consomme, on court, et jamais on ne se pose. Le message le plus important, c'est 'arrêtez-vous de courir' !"

Le prochain atelier d'Anne Bonnin contre le stress aura lieu le 15 février à 9h30 (45 euros). Elle organise également des ateliers pour apprendre à mieux se nourrir : le 4 février sur le thème "Manger moins de viande pour plus d'énergie et de vitalité" (18h, gratuit) et le 14 février sur le thème "le bonheur dans l'assiette" (18h, 55 euros). Toutes les informations sont disponibles sur son site internet.