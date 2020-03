Vienne : un hôtel de Poitiers va accueillir des malades du COVID-19

A Poitiers-Sud, l'hôtel Ibis va maintenant accueillir un centre d'hébergement financé par l’Etat, plus précisément par la Direction départementale de la cohésion sociale et l’Agence régionale de santé. La préfecture de la Vienne l'annonce ce jeudi 26 mars et explique qu'il pourra prendre en charge : "une trentaine de personnes malades du Covid-19 sans gravité et qui ne peuvent pas être suivies dans leur structure collective car les conditions de prise en charge ne sont pas réunies".

Pas un centre de soin, mais d'isolement sanitaire

Des personnes contaminées et vivant habituellement à la rue pourront aussi être prises en charge. Les autorités sanitaires précisent dans un communiqué : "ces centres ne sont pas des centres de soins, mais ils doivent permettre l’isolement sanitaire des personnes et assurer une surveillance médicale pour prendre en charge rapidement les personnes si leur l’état de santé se dégradait". La Croix-Rouge et le CHU de Poitiers participent aussi à cette opération.