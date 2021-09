Vierzon : des crédits pour rénover le bloc chirurgical de l'hôpital

Les travaux devraient durer environ 18 mois et n'empêcheront pas l'activité de se poursuivre. Une très bonne nouvelle pour le maire de Vierzon, président du conseil de surveillance de l'hôpital, Nicolas Sansu puisque cela veut dire que la maternité est définitivement sauvée : " Une maternité ne fonctionne que s'il y a une ligne chirurgicale de garde, 24H/24 si on a besoin du césarienne en urgence. Et en rénovant le bloc, l'état, les médecins, tout le monde a fait l'effort pour que l'hôpital de Vierzon garde ses missions. La poursuite de la rénovation du site, y compris à La Noue puisque là aussi, il faudra travailler sur les locaux, montre que l'on croit en l'avenir de cet hôpital. Pour ce qui me concerne, ainsi que les élus locaux, nous n'avions jamais pensé qu'il n'y avait pas d'avenir. Certains, au niveau de l'Etat, de l'ARS, voire des parlementaires avaient pensé qu'il fallait couper des bras de l'hôpital de Vierzon pour s'en sortir, et nous on a fait en sorte qu'il y ait plus de muscles. "

Nicolas Sansu, maire de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Reste le déficit structurel du centre hospitalier de Vierzon : environ quatre millions par an, épongés chaque année par l'Etat. Pour Nicolas Sansu, l'établissement est sur la bonne voie, d'autant que l'Etat est plus souple aujourd'hui sur ces questions financières : " C'est vrai, on a toujours une dette structurelle. Elle va être prise en compte par une aide exceptionnelle d'ici la fin de l'année, encore une fois. De toute façon, l'état a décidé que la santé était une priorité et c'est heureux. Il est clair qu'avec la rénovation du bloc, avec la bonne marche de la maternité, avec les recrutements en médecine, en gériatrie, et l'arrivée possible, même si ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, d'ophtalmologistes, il est clair que l'hôpital va retrouver le chemin vertueux de l'équilibre. Mais ce n'est pas cela l'objectif. L'objectif, c'est de répondre aux besoins de santé d'un territoire. Cela, on le fait un peu mieux qu'il y a quelques années et j'en suis très heureux."