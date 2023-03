Vierzon : l'hôpital innove en faveur des patients privés de médecin traitant

Le centre hospitalier de Vierzon a ouvert le 1er mars, un centre de santé, réservé aux patients sans médecin traitant. Cela a même permis de recruter quatre médecins dont certains sont seulement en cours d'inscription à l'ordre des médecins. C'est la seconde innovation de ce dispositif.

ⓘ Publicité

Deux secrétaires et une infirmière sont mises à disposition du centre de santé par l'hôpital de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Le téléphone n'arrête pas de sonner pour des prises de rendez-vous. Des patients angoissés à l'image de cet homme soigné pour une maladie chronique : " Je suis soulagé d'aboutir enfin. J'ai un traitement à vie pour le sang parce que j'ai déjà fait deux embolies pulmonaires. J'ai besoin de prendre des médicaments tous les jours et mon médecin traitant est parti en retraite il y a quelques mois. Or, je dois renouveler mon ordonnance. Ce sera possible ici."

Francisco Moreno, directeur du centre hospitalier de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

C'est une nouvelle approche dans l'organisation des soins. Le centre de santé Léo Mérigot est le premier centre de santé adossé à un centre hospitalier : " En s'adressant à notre centre de santé, le patient a la garantie d'accéder à un médecin traitant, résume Francisco Moreno, directeur de l'hôpital de Vierzon. Mais ce médecin traitant, dans le réel, c'est une équipe de médecins qui agissent au nom de l'hôpital pour réaliser des consultations tout en gardant un pied dans le service de médecine générale de l'hôpital."

Le docteur Jonas Agbojan, chef du pôle de médecine de l'hôpital de Vierzon et responsable du centre de santé Léo Mérigot © Radio France - Michel Benoit

300 médecins ont candidaté pour seulement quatre postes créés. Tous les médecins sont salariés de l'hôpital. Certains, formés à l'étranger, n'ont pas encore terminé leur cursus de validation en France. Ce n'est pas un problème. Le docteur Jonas Agbodjan, chef du pôle de médecine de l'hôpital de Vierzon, nous explique l'artifice administratif qui a été retenu : " Ces médecins en cours de validation sont sous la responsabilité des médecins seniors, comme ils le seraient s'ils exerçaient au sein de n'importe quel service hospitalier. On a cinq médecins seniors dans le service. Du coup, ces médecins prescrivent sous la responsabilité de nos médecins seniors en attendant d'être inscrits à l'ordre des médecins. Et ce ne sont pas des médecins au rabais puisqu'ils ont réussi leurs épreuves de validation pour exercer en France et tous ont une expérience dans un hôpital français. Il fallait à tout prix trouver une solution à la pénurie de médecins traitants qui s'aggrave chaque jour."

Nul doute que cet accueil sera scruté partout en France, et certainement copié.