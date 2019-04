Vierzon : l'hôpital placé sous administration provisoire

Vierzon, France

Les deux administrateurs ont maintenant 6 mois (renouvelables) pour bâtir un projet médical qui assure également le redressement financier de l'hôpital. Mission délicate, d'autant que le bloc opératoire est vétuste... et que personne à Vierzon ne veut entendre parler de sa fermeture qui signifierait la mort de la maternité. On voit mal comment ces deux administrateurs éviteront un nouveau bras de fer s'ils ne disposent pas de moyens financiers pour rénover le bloc opératoire comme le réclame le projet d'établissement élaboré par les personnels (une dizaine de millions d'euros seraient nécessaires). Le président du conseil de surveillance de l'hôpital, le maire de Vierzon, Nicolas Sansu se veut cependant serein : " Nous avons obtenu du ministère et de l'agence régionale de santé, le fait qu'aucun service ne serait supprimé. Après, qu'il y ait quelques aménagements, c'est une chose, et puis comme nous avons réussi à recruter un certain nombre de médecins, nous ne sommes plus aujourd'hui dans la même situation qu'il y a un an. "

Les personnels de l'hôpital de Vierzon avaient mené une grève de plusieurs mois l'an dernier pour sauver leur maternité. © Radio France - Michel Benoit

Une grosse partie de l'activité chirurgicale a migré vers le privé à St-Doulchard et vers l'hôpital de Romorantin, constatait la chambre régionale des comptes dans son rapport en janvier dernier. C'est tout le défi que doit relever le centre hospitalier de Vierzon. Pour Nicolas Sansu, certaines marges de manoeuvre sont également possibles : " L'idée d'une unité médico-chirurgicale fait son chemin, l'idée d'avoir de la chirurgie gériatrique spécialisée également, on a quelques projets comme cela qui peuvent émerger. Je pense aussi à l'ophtalmologie." L'intersyndicale espère connaitre rapidement la feuille de route des deux administrateurs. Sinon, prévient-elle, une nouvelle grève sera envisagée.