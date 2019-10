Vierzon : une plante invasive remède miracle contre le vieillissement de la peau

Vierzon, France

Le resveratrol est l'un des antioxydants les plus efficaces utilisés en cosmétique. Si beaucoup de laboratoires utilisent aujourd'hui des molécules de synthèse, la Bohème, à Vierzon, mise sur le bio et le naturel. Elle va donc développer sa propre gamme à partir du resveratrol, extrait de la renouée du Japon. Un travail qui va durer plusieurs années.

Michel Pobeda, gérant de la "Bohème" à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

La bohème ne va pas éradiquer pour autant la renouée du Japon, ce n'est pas l'ambition du laboratoire : il ne lui faudra que quelques centaines de kilos de rhizome de renouée du japon, une plante qui peut atteindre 3 mètres de haut, aux jolies petites fleurs blanches. Ce qui intéresse Michel Pobeda, gérant de la Bohème, dans la renouée du japon, c'est son resveratrol, mais le laboratoire compte bien profiter aussi des autres éléments présents dans la plante et qui favorisent l'action de ce resveratrol : " En s'intéressant à tous les composés dans l'environnement de ce resveratrol, on va découvrir des actions en synergie dont on compte bien profiter dans notre gamme de produits, détaille Michel Pobeda, gérant de la Bohème. On découvrira peut-être des antibactériens, des antivieillissements, des conservateurs. C'est aussi l'intérêt de la chose."

La bohème développe plusieurs gammes de cosmétiques et de savons, à Vierzon (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Des recherches sur 3 à 5 ans, en lien avec l'université de Versailles. Une doctorante va être affectée à ce travail de défrichage. La Bohème veut ainsi se démarquer sur le marché. Pour Michel Pobeda, le plus important est de travailler des cosmétiques ou des savons naturels, sans chimie synthétique : " On part du principe que nos produits cosmétiques, une fois appliqués, pourraient pénétrer dans la peau. On se dit qu'il vaut mieux qu'ils ne contiennent donc pas de cochonneries. On ne veut incorporer que des produits végétaux que le corps connait. C'est vrai aussi pour nos savons. Le corps sait ce que c'est qu'un savon. Vous pourriez en manger parce que le corps sait casser les triglycérides pour ne prendre que les acides gras dont il a besoin. A condition évidemment que ce savon soit naturel. Et cela, un industriel, contrairement à nous, ne vous le garantira jamais !"

A la bohème, la plupart des opérations se font à la main. © Radio France - Michel Benoit

Evidemment, le prix est plus élevé : jusqu'à 20 % plus cher. La bohème exporte sa marque Codina jusqu'au Japon, grâce à Internet. Elle ouvrira une boutique à Vierzon vers la fin de l'année sur son site de production.