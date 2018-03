Le centre de santé de santé accueillera ses premiers patients lundi. Un investissement de 1,6 millions d'euros pour 650 m2 de bureaux et d'installations médicales. Une sorte de dispensaire modernisé puisque, et c'est toute l'originalité du projet, les praticiens sont salariés de la structure.

Vierzon, France

Une équipe administrative s'occupe des dossiers, les soignants ne prennent en charge que la partie médicale. Le centre de santé de Vierzon démarre avec quatre médecins dont certains à temps partiel, une infirmière, un dentiste, et un kinésithérapeute.

Le centre de santé de Vierzon (Cher), rue du mouton. © Radio France - Michel Benoit

Ce centre de santé est différent d'une maison de santé pluridisciplinaire. Le seul point commun, c'est d'accueillir sous un même toit et autour d'un seul secrétariat différents professionnels. Mais la comparaison s'arrête là puisque dans ce centre de santé, l'équipe médicale n'investit aucun argent, et n'a aucune responsabilité administrative. C'est ce qui a séduit ce dentiste qui exerçait à Romorantin, mais qui vit à Vierzon, le docteur Eric Clériot : " Je suis salarié, donc c'est le centre de santé qui encaisse. Le gros intérêt, c'est que je ne fais que du médical, tout l'administratif est traité ailleurs. J'arrive le matin, je travaille, je pars le soir, ma journée est finie." Le risque financier est assumé par les collectivités via un groupement d'intérêt public.

Les espaces d'accueil du centre de santé de Vierzon (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Les médecins ont un statut un peu particulier puisque leur rémunération est variable : ils touchent un fixe de 1.500 euros mensuels puis 44 % du prix des consultations qu'ils réalisent. Quatre ont donc répondu à l'appel dont deux qui étaient en retraite et qui reprendront à temps partiel. Isabelle Servoin, médecin généraliste, coordinatrice de l'équipe, espère convaincre des jeunes de venir dans la structure : " Je suis moi-même maître de stage universitaire, donc là _je vais recevoir un élève externe_, c'est à dire un étudiant de second cycle dans ce centre de sante vers mai-juin. Et j'espère avoir un ou une interne pour le prochain semestre, de mai à novembre, qui viendra découvrir ce mode d'exercice avec moi ici." La structure va coûter plus de 100.000 euros à la ville de Vierzon, la première année. Le maire communiste, Nicolas Sansu, parle de double peine et met en cause l'état : " Plus vous allez vers les villes moyennes les plus en difficulté, ou dans le monde rural, et vous avez des interventions publiques pour ce genre de services. Donc il y a vraiment aujourd'hui, une défaillance de l'état. " La mairie table sur un équilibre financier du centre de santé d'ici trois ans.