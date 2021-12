Vierzon : les non vaccinés toujours récalcitrants malgré la menace du pass vaccinal

Le gouvernement compte mettre en place le pass vaccinal dès la première quinzaine de janvier. Un projet de loi sera présenté au conseil des ministres lundi. Un simple test ne suffira plus pour se rendre dans certains lieux publics. Malgré cela, le nombre de premières doses ne progresse que lentement en Berry, surtout depuis une semaine : 954 personnes se sont présentées pour une première injection en Berry (562 dans le Cher et 392 dans l'Indre). Dans la région, on passe en trois semaines de 3.800 premières doses par semaine à 4.800.

Le centre de vaccination de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Pragmatisme

Pierre s'est finalement résolu à se faire vacciner à Vierzon. Un choix pragmatique pour ce retraité qui limite ses sorties depuis plusieurs mois, mais comme Noël arrive, "on a réservé un spectacle pour Noël. Ma femme est vaccinée mais pas moi. Je ne pourrai plus rien faire bientôt, à ce rythme-là. J'ai donc franchi le pas. Depuis un an, je fais très attention et je sors le moins possible." Pierre a fait l'effort mais a toujours des doutes sur les vaccins anti-covid, "même à l'heure actuelle, ils ne savent toujours pas trop les effets secondaires qu'il pourra y avoir. "

La vaccination, avec les gestes barrières, reste la meilleure arme contre le covid © Radio France - Michel Benoit

Véronique et Barbara, infirmières, le confirment, difficile de convaincre les récalcitrants : "Hier sur 190 injections, on a dû faire 5 % de première injection. Cela reste très timide. Mes patients me disent qu'ils n'ont pas peur du Covid. Surtout les jeunes. Concernant les personnes âgées, j'ai eu des difficultés à les convaincre, mais ça y est. Je crois que j'ai fait hier le dernier de 96 ans. Je lui ai fait sa première injection."

Kader est le médiateur qui accueille les personnes au centre de vaccination de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Un geste de solidarité, de protection de soi et d'autrui

Guy, retraité, ne comprend pas ces réserves, "mon petit-fils en région parisienne a eu le covid dans les premiers en 2019 et je peux vous dire qu'il a été bien malade. Pourtant, c'est un gaillard, un sportif. Il a pas encore bien récupéré. Cela me gène énormément que tout le monde ne se fasse pas vacciner. Ma compagne refuse toujours. Elle pense que sa fille est handicapée suite à un vaccin contre l'hépatite B. Elle marche avec des béquilles et elle doute énormément."

Faudra t-il une quatrième dose de vaccin en 2022 ? © Radio France - Michel Benoit

80 % des malades en réanimation ne sont pas vaccinés.. Un argument massue pour le docteur Bensaoula, "la vaccination, c'est une protection collective. C'est un geste de solidarité, de protection de soi et d'autrui. Il faut y aller. Il ne faut vraiment pas hésiter." L'enjeu évidemment, c'est que l'hôpital tienne.