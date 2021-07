Vierzon : nouveau record de personnes vaccinées

Le centre de vaccination de Vierzon a ainsi établi son nouveau record avec 5.507 injections sur l'ensemble de la semaine dernière, contre 4.200 précédemment. On dépasse également les 5.000 à Bourges. Cependant, beaucoup de personnes se présentent sans rendez-vous et ne peuvent pas toujours être prises en charge. L'ARS du Cher annonce que des nouveaux créneaux pour des premières injections sont débloquées sur doctolib... Le vaccin en effraie encore beaucoup, mais Michel, 84 ans, a décidé de s'y résigner : " J'ai décidé de me faire vacciner parce que sinon on pourra plus rien faire avec le pass sanitaire. Franchement, mon opinion personnelle, c'est qu'on a affaire à un tyran ! " Emmanuel Macron reste dans la ligne de mire de ces anti-vaccins. Reste à trouver des créneaux de vaccination.

Le centre de vaccination de Vierzon fonctionne le plus souvent par demi-journées. © Radio France - Michel Benoit

A Vierzon, beaucoup se présentent sans rendez-vous le matin et se heurtent à des portes fermées au centre de vaccination du centre des congrès. Il n'ouvre généralement que l'après-midi pour une raison que nous explique le coordinateur de la vaccination, Xavier Pascal : " Beaucoup de professionnels qui participent à la vaccination dans notre centre, travaillent également en cabinet et font donc des doubles journées. On a trouvé plus simple de fonctionner en demi-journées pour gérer plus simplement le doses et trouver plus facilement des intervenants." Le centre de vaccination est cependant ouvert le mercredi toute la journée. Il va d'ailleurs recevoir plus de doses dès la semaine prochaine : " Notre demande a été validée par l'agence régionale de santé " se réjouit Xavier Pascal. " On aura jusqu'à 5.000 doses par semaine à partir de la semaine prochaine et pour tout le mois d'août. On est donc rassuré. On pourra faire face à la demande." Le Cher a reçu 12.500 doses cette semaine et l'ARS a fait une demande pour 1.500 doses de plus : " On s'est retrouvé un peu en difficulté lors de l'annonce du président la semaine dernière mais maintenant il y a des créneaux de vaccination disponibles. On a des doses et donc il faut y aller." conseille Marie Vinent, directrice adjointe de l'ARS dans le Cher.

Le pass sanitaire peut-être téléchargé sur votre smartphone © Radio France - Michel Benoit

L'incidence du covid remonte en Berry, mais reste faible : 18 cas pour 100.000 dans le Cher et 10,6 dans l'Indre, en chiffres consolidés. Le taux de positivité est de 2 % dans le Cher et 1,6 % dans l'Indre. Aucune hospitalisation en réanimation pour l'instant. C'est plutôt rassurant. Si une quatrième vague semble plausible, elle n'entraînera pas nécessairement une augmentation exponentielle des hospitalisations car beaucoup de personnes âgées ou à risque sont vaccinées : " Après tout, si des jeunes sont malades du covid, ils auront mal à la tête et de la fièvre " résumé le maire de Vierzon, Nicolas Sansu. " Cela ne devrait pas être trop grave pour eux. L'essentiel, c'est de vacciner les personnes les plus à risque. On a déjà prévu de maintenir notre centre de vaccination au centre des congrès jusqu'au 26 septembre et s'il faut le laisser ouvert plus longtemps, on le fera. Il n'y a aucun problème là-dessus. A Vierzon, on a déjà effectué environ 63.000 injections ; près de 25.000 personnes ont déjà reçu leurs deux doses."