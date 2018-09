Ce samedi 29 septembre, à Vierzon, près de 150 habitants ont enregistré un clip de soutien à leur hôpital. Plusieurs services sont en effet menacés et une partie du personnel est en grève depuis juin dernier.

Vierzon, France

Près de 150 Vierzonnais ont tourné un clip pour défendre leur hôpital ce samedi 29 septembre, juste devant l'établissement de santé. Il reprend une chanson de soutien écrite par un rappeur berruyer, Joé Redzy. Une partie du personnel du centre hospitalier est, en effet, en grève depuis juin dernier pour réclamer le maintien de tous les services : celui de la maternité et celui de la chirurgie sont menacés. Les grévistes ont même installé un "camp gaulois" dans la cour de l'hôpital depuis le 18 septembre. Alors ce clip, c'est un moyen de montrer que la population défend, elle aussi, le centre.

Le scénario du clip : les soignants sortent de l'hôpital et rejoignent la population dans la rue. Ils entrent ensuite tous ensemble dans la cour de l'établissement.

Le texte de la chanson parle aux Berruyers qui sont présents. ""Maintenir nos hôpitaux ouverts", "on a besoin d'un hôpital", "on souhaite que les femmes ne fassent pas 40 km pour accoucher", je crois que toutes les paroles ont leur importance", estime Mélanie Chauvet qui travaille à l'hôpital.

"Poing serré, bras levé"

Dans le refrain, le rappeur Joé Redzy chante "poing serré, bras levé". Ce geste est donc repris par les habitants dans le clip, et notamment par Jean et sa femme Liliane qui ont tous deux besoin de cet hôpital. Jean y a été opéré de la prostate tout récemment. "Je venais tous les jours le voir. Si on n'avait pas l'hôpital ici, comment j'aurais fait ? Je n'aurais sûrement pas été à Bourges tous les jours", reconnaît Liliane, qui est à quarante minutes de route de Vierzon.

Pour Jacqueline, dont le mari est sous oxygène 24h/24, Bourges n'est pas la solution. "On sait que l'hôpital est aussi très encombré donc cela veut dire qu'un jour ou l'autre, on ne pourra plus se faire soigner", s'inquiète cette vierzonnaise. L'intersyndicale espère une table ronde avec la direction début octobre.

Le clip sera disponible sur internet un peu avant la mi-octobre et pour patienter, une partie du tournage est disponible ici :