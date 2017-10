Vierzon : une pétition de près de 20.000 signatures pour sauver l'hôpital

18.627 : c'est le nombre de signatures remises à l'Agence Régionale de Santé à Orléans par une délégation de l'hôpital de Vierzon. Une pétition contre la suppression de services, la maternité notamment. C'est l'une des options mises sur la table par le directeur confronté à un déficit récurent.

Il faudrait moderniser le bloc opératoire, mais pour y faire quoi ensuite ? C'est toute la réflexion engagée par l'Agence Régionale de Santé. L'intersyndicale FO-CGT et les élus, eux ne veulent pas que l'on réduise l'offre de soins et que l'on supprime des postes. L'ARS a demandé au directeur de l'hôpital de Vierzon, Florent Foucard, de mener un gros travail de concertation au cours des prochains mois pour essayer de définir les besoins prioritaires que pourra proposer le centre hospitalier : "Je n'ai jamais dit qu'il fallait fermer la maternité, simplement, il faut avoir conscience de toutes les données du problème. A l'horizon de trois ans, on sait qu'on aura des départs en retraite de praticiens. Et finalement la question que je pose, dans le contexte de désertification médicale que connait notre territoire, c'est comment peut-on s'organiser pour que les futures mamans bénéficient d'une prise en charge la plus sécurisante possible. Et la vraie question est, quelle orientation on donne au bloc opératoire, à supposer qu'on décide de le rénover. S'oriente t-on vers une chirurgie conventionnelle ou une chirurgie ambulatoire, de jour ?" La seconde option entrainerait la fermeture de la maternité.

Les urgences de l'hôpital de Vierzon ont été rénovées et donnent aujourd'hui entière satisfaction. © Radio France - Michel Benoit

Pour Jean-Claude Houbion, délégué CGT, cette pétition de 18.627 signatures a un but : montrer que la population Vierzonnaise n'acceptera pas qu'on réduise l'offre de soins à l'hôpital." On ne tolérera aucune suppression de poste, ni aucune suppression de service. L'ARS refuse pour le moment de se positionner." Le travail du directeur de l'hôpital, Florent Foucard s'annonce délicat tant le contexte budgétaire est difficile. Le centre hospitalier souffre d'un déficit récurent de 2,45 millions d'euros, sa dette s'élève à 20 millions et les banques lui ont coupé toute ligne budgétaire. L'ARS devra d'ailleurs verser une rallonge de 2,5 millions d'euros avant la fin de l'année pour que l'hôpital puisse payer ses fournisseurs. La priorité est de moderniser le bloc opératoire pour maintenir la maternité estime le maire de Vierzon. Investir pour attirer des médecins. C'est selon Nicolas Sansu, président du conseil de surveillance de l'hôpital le seul moyen de construire l'avenir : " On est sûr d'une chose, c'est que si on n'investit pas, aucun praticien ne viendra. Regardez les urgences ou l'imagerie avec la nouvelle IRM. Des services au niveau et qui n'ont pas de souci pour être attractifs." La mairie organisera une réunion publique le 13 novembre. Selon la CGT, l'ARS pourrait annoncer ses décisions en début d'année prochaine.