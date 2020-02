Vieux-Charmont va tester le phytomanagement, ces plantes qui dépolluent les sols

Montbéliard, France

Comment piéger la pollution des sols au sein des 150 hectares de friches industrielles qui émaillent le Nord Franche-Comté ? C'est tout l'enjeu d'une expérimentation de phytomanagement qui est en projet sur le site de l'ancienne usine Burgess Norton à Vieux Charmont. Un site de 2 hectares à l'abandon en bordure de l'étang des Graviers, sur la coulée verte cyclable qui relie Belfort à Montbéliard.

Cette expérimentation est menée par le laboratoire du Chrono-Environnement (LCE) de l'Université de Franche-Comté à Montbéliard, avec Pays de Montbéliard Agglomération. Elle bénéficie du label "Territoire d'Innovation" lancé par l'état.

Le principe du phytomanagement est de planter des espèces végétales qui auront le pouvoir de piéger la pollution. "Le phytomanagement signifique que l'on va planter du végétal mais également le valoriser" explique Michel Chalot, enseignant chercheur au laboratoire de Chrono-Environnement sur le campus universitaire de Montbéliard. "En général, on essaye de présenter des espèces qui présentent un intérêt industriel. Des arbres, des fibres. En Bourgogne France Comté, on a essais qui portent sur la valorisation de fibres d'orties par exemple. L'idée, c'est aussi de redonner cette fonction de production à ces friches industrielles"

Cette expérimentation de Vieux Charmont a pour ambition de devenir à terme, d'ici un peu plus de 6 ou7 ans, un laboratoire ouvert à tous les publics, en lien avec le Pavillon de Sciences de Montbéliard pour réfléchir à cette pollution des sols et à la manière d'y remédier. Des étudiants et des chercheurs seront associés à ce volet "médiation scientifique" à destination des scolaires et des familles.