Vigilance jaune à la pollution dans les Alpes-Maritimes ce lundi

Des particules désertiques sont présentes dans l’atmosphère de l’est de la région, s’ajoutant aux émissions locales de polluants, les concentrations en particules fines sont élevées et entrainent une mauvaise qualité de l’air dans les Alpes-Maritimes.

Il est conseillé d'éviter la pratique d’activités physiques ou sportives intenses, éviter les zones à fort trafic pendant les heures de pointes, aérer les locaux au moins 10 minutes par jour, limiter vos déplacements et privilégier des modes de transport propres, respecter l’interdiction de brûlage à l’air libre, maîtriser la température dans les bâtiments, arrêter l’utilisation des appareils de combustion de biomasse non performants et reporter les épandages agricoles de fertilisants et les travaux du sol. Si vous ressentez une gêne respiratoire ou cardiaque prenez conseil auprès d’un professionnel de santé.