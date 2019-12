Vigilance jaune pour pollution de l'air en vallée du Rhône

Drôme, France

La vigilance jaune pour pollution de l'air vient d'être activée sur un large couloir de la vallée du Rhône en Drôme Ardèche. L'épisode est surtout prévu pour la journée de jeudi.

Il n'y a plus de vent, la masse d'air stagne et il est prévu des inversions de températures : des couches d'atmosphère plus chaudes en altitude bloquent les polluants près du sol où l'air est plus froid.

Les particules fines PM10 sont produites par le chauffage au bois, le trafic routier et l'activité industrielle. ATMO Auvergne Rhône-Alpes n'a pas détecté sur ses capteurs un impact lié au brûlage des déchets verts : ils ont été temporairement autorisés après les fortes chutes de neige et les dégâts importants causés dans les jardins.

Pendant cet épisode de pollution, il est recommandé aux personnes vulnérables d'éviter les activités physiques et sportives intenses, en plein air comme à l'intérieur.