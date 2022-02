Vigilance peste : il faut éviter de ramener viande ou produits à base de porcs ou de sangliers d'Italie

C'est un prélèvement réalisé samedi dernier sur un sanglier sur la commune d’Ovada qui a donné l'alerte. C'est le premier cas positif de peste porcine africaine (PPA) annoncé par les Autorités italiennes. Un cas découvert à une centaine de de kilomètres de la frontière française.

Il s'agit d'une maladie mortelle pour les porcs et les sangliers, mais sans danger pour l’homme assure la préfecture des Alpes-Maritimes dans un communiqué publié sur son site internet qui précise "cette maladie est présente depuis plus de 3 ans dans la faune sauvage et dans certains élevages d’Europe de l’Est depuis 2014."

Eviter toute contamination

Les Autorités Sanitaires françaises recommandent aux agriculteurs de déclarer leur élevage, demandent aux chasseurs d'être vigilants, et si vous êtes voyageurs de retour d'un pays infecté :

pendant 48h, éviter de vous rendre dans une exploitation porcine

après ce délai, nettoyez soigneusement vos vêtements et vos chaussures avant d'approcher des porcins

éviter de ramener de la viande ou/et des produits à base de porcs ou de sangliers.

Pour en savoir plus sur cette campagne et les obligations sanitaires liées à cette maladie veuillez consulter le lien suivant: https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine