Vigilance renforcée dans le secteur de Lunel en raison d'une forte hausse du nombre de cas de Covid-19

Le préfet de l'Hérault demande une vigilance renforcée aux élus de la communauté de commune de Lunel. Jacques Witkovsky les a réunit ce lundi après-midi aux arènes de Lunel pour faire état d'une situation sanitaire inquiétante sur leur secteur. Un taux d'incidence de 400 en ce début de semaine contre 200 la semaine précédente.

Le préfet demande donc aux maires de renforcer les contrôles, de rappeler à l'ordre les habitants qui se rassemblent sur la voie publique, ou qui se promènent en groupe. Il s'agit d'éviter à tout prix des mesures plus restrictives comme à Nice ou Dunkerque. 300 doses supplémentaires de vaccin vont être mises à disposition à Lunel

La maire de Saussines, Isabelle de Montgolfier un peu désabusée s'interroge sur le message qu'elle va pouvoir faire passer à ses concitoyens "tout le monde en a assez, on ne sait plus quoi dire. Moi je célèbre des mariages avec quatre personnes, c'est vous dire si c'est triste"

Le maire de Marsillargues, Patrice Spéziale n'est guère plus enthousiaste à l'idée de devoir encore et encore rappeler les consignes aux habitants "Ça fait un an qu'on leur explique les gestes barrières"

Quant au maire de Lunel, Pierre Soujol, il rappelle que son centre de dépistage est particulièrement performant et que certains viennent de loin pour s'y faire tester, c'est peut-être aussi cela qui explique ce fort taux d'incidence sur la commune.