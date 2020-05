CARTE - Moustique tigre : plus de la moitié de la France en vigilance rouge

Le site Vigilance-Moustiques a publié sa carte 2020 de la présence du moustique tigre en France. Six départements supplémentaires apparaissent en vigilance rouge cette année, soit au total 57 départements où ce moustique - responsable de la dengue et du chikungunya - est désormais implanté et actif.