Villabon : un habitant meurt d'une maladie très rare en France

Un habitant de Villabon, près de Bourges est décédé de la leptospirose, autrement dit, la maladie du rat. Cet homme de 56 ans est mort à la fin du mois de septembre. Il avait participé quelques jours auparavant au curage d'un cours d'eau et sans doute a t-il été infecté par de l'urine de rat ou de ragondin. Cette maladie touche environ 600 personnes par an en France, et seuls 5 à 10 % des cas sont mortels. Sans qu'on sache vraiment pourquoi certains patients développent une forme très sévère. Depuis 2014, le nombre de cas de leptospirose a été doublé en France. Sans doute, parce que la maladie est mieux diagnostiquée aujourd'hui, notamment grâce à des tests PCR comme pour le covid. Les symptômes sont comparables à ceux d'une grippe : " On sait très bien la traiter avec des antibiotiques de base " précise le docteur Yves Guimard, infectiologue au centre hospitalier de Bourges. " On prescrit notamment de l'amoxycine et cela fonctionne très bien. Le problème, c'est que parfois, des personnes font des réactions très importantes et malgré antibio-thérapie font des formes graves. Avec les maladies infectieuses, d'ailleurs on le voit aussi avec le covid, certaines personnes vont présenter des symptômes très faibles et d'autres au contraire, au sein de la même famille vont être atteints sévèrement sans que l'on sache vraiment pourquoi. La réaction est très variable d'une personne à une autre. "

ⓘ Publicité

Le docteur Yves Guimard, infectiologue au centre hospitalier de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les leptospires peuvent atteindre les poumons, les reins, infecter le coeur et le système neurologique jusqu'à faire sombrer le malade dans le coma. Même si les cas sévères sont rares, mieux vaut se protéger lorsqu'on est amené à aller dans l'eau et qu'on présente des plaies : " Lorsque la peau présente des lésions, ou une blessures, ces bactéries, les leptospires vont profiter de la lésion cutanée pour s'immiscer dans l'organisme " précise le docteur Guimard. " Il faut donc être prudent et bien se protéger si on présente des lésions aux jambes notamment. Je pense aux pêcheurs ou aux agriculteurs qui entretiennent parfois leurs berges. " Certains professionnels comme les égoutiers, particulièrement à risque, sont vaccinés contre la leptospirose.