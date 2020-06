Village Landais Alzheimer de Dax : "Je vais être bien ici", dit une résidente

Ce jeudi, les premiers résidents du village Alzheimer de Dax vont pouvoir prendre leurs quartiers. L'ouverture de ce village unique en France, destiné à prendre en charge de manière différente les malades d’alzheimer, avait été repoussée en raison de la crise sanitaire. Mais depuis quelques jours, le village prend enfin vie.

Le mobilier confiné

Dès ce lundi, les proches des futurs résidents, comme Véronique Guiné, ont commencé les déménagements. Sa mère habitera à partir de ce jeudi l’une des maisonnée du village Alzheimer de Dax. "On lui amène les meubles à l'avance parce que le protocole sanitaire, aujourd'hui, c'est de confiner les meubles et les vêtements 48 heures dans un lieu avant qu'on ne puisse les installer dans sa chambre", explique la mère de la future résidente qui a apporté un fauteuil, une table basse etc.

Un village landais

La mère de Véronique Guiné a 84 ans. Diagnostiquée Alzheimer il y a un peu plus de deux ans, elle est longtemps restée à domicile. Mais la maladie évoluant, ses enfants ont du se résoudre à la placer en EHPAD, provisoirement, avant de postuler pour le village Alzheimer de Dax. Veronique Guiné ne pensait pas que sa mère serait acceptée : "C'était une très grande surprise. Très positive, puisqu'on cherchait un lieu qui lui corresponde en terme de personnalité. Elle est issue d'un petit village landais. Elle s'est toujours sentie attachée à sa terre landaise", décrit Véronique Guiné à propos de sa mère. "Et très attachée à la notion de village. Après bien sûr, nous, ce qui était important, c'est justement cette prise en charge innovante".

"Ces gens là sont gentils"

Juste avant le confinement, Veronique Guiné a pu emmener sa mère visiter le village avec sa place centrale, sa bastide son parc et ses maisonnées. "Elle a trouvé l'endroit très bien", se souvient la fille de la future résidente. "Elle a été très attentive à l'accueil. On a été accueilli par la directrice, la psychologue et le médecin. Et ce qui a marqué ma mère, et qu'elle a dit à plusieurs reprise c'est : "Qu'est ce que ces gens là sont gentils. Et je vais y être bien ici."

Cette première visite du Village Alzheimer avant le confinement va rester graver dans la mémoire de la mère de Véronique Guiné. Comme une première victoire du village sur la maladie. "A partir de ce moment là, elle n'a pas oublié qu'elle devait aller au village à Dax. Et pour autant, elle a de gros troubles de la mémoire immédiate. Donc on aurait pu supposer que cette visite là, elle l'ai oublié. Mais non..."

Ce mardi, Véronique Guiné reçoit les résultats du test Covid-19 effectué sur sa mère. Dernière étape en ces temps de pandémie pour pouvoir s’installer au village où la vie des résidents ne sera pas encore tout a fait comme prévue initialement : règles sanitaires oblige.