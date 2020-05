Villedieu-sur-Indre : distribution de masques du 31 mai au 2 juin

Les habitants de Villedieu-sur-Indre pourront venir chercher les masques au gymnase Théo'Sport. La Société nationale des Sauveteurs en Mer, les élus et le personnel municipal assureront la distribution.

La mairie de Villedieu-sur-Indre annonce la distribution des masques offerts par le Conseil départemental de l'Indre. Elle aura lieu à partir du dimanche 31 mai et jusqu'au mardi 2 juin inclus, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 au gymnase Théo Sport.

Cela ne concerne pas les habitants de 70 ans et plus, qui ont déjà reçu leur masque à domicile. Le reste de la population de Villedieu-sur-Indre doit venir avec un justificatif de domicile. Et le cas échéant avec un livret de famille ou tout autre document qui mentionne le nombre de personnes dans le foyer.

Les masques commandés par le département sont lavables à 60° et réutilisables 50 fois.