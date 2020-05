Coronavirus : Villefontaine signe une convention avec les Sauveteurs Secouristes des Portes de l'Isère

C'est une manière de continuer l'action publique menée mais aussi de soutenir le tissu associatif local. Une convention a été signée entre la commune de Villefontaine et les Sauveteurs Secouristes des Portes de l'Isère, déjà présents sur le sol de la ville depuis le début du confinement, pour élargir leur champ de mission. Cela concerne notamment les interventions aux domiciles des personnes les plus isolées et les plus fragiles.

Par cette convention, une équipe de deux secouristes est spécialement affectée aux visites à domicile. Ils travaillent en lien étroit avec le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Villefontaine qui aura, au préalable, identifié les personnes à risques.

Créer du lien social

La principale mission est donc de se rendre aux domiciles des personnes jugées à risques et ne répondant pas aux appels du CCAS pour s'assurer que tout va bien. Grâce à des tablettes numériques, les secouristes proposent aussi aux personnes visitées d'échanger avec leur entourage via Whatsapp, Skype ou encore Messenger pour rompre l'isolement social.

Cette présence physique a domicile a aussi pour but d'effectuer des évaluations générales de santé pour dépister des éventuels cas de coronavirus (température, tension, pouls, fréquence respiratoire et état symptomatique). En cas de doute, un lien sera fait avec le Samu ou le médecin traitant. Les secouristes pourront aussi se proposer pour aller chercher des médicaments sur ordonnance en pharmacie.

La mairie s'engage à ce qu'ils soient totalement équipés en matériel de protection tout au long de leur mission. Cette convention fait l’objet d’une prestation payante et s’applique jusqu’au 10 mai, veille d'un potentiel déconfinement.

Distribution de masques

Les sauveteurs secouristes des Portes de l'Isère auront ensuite la charge de distribuer des masques à ces personnes dès qu'ils auront été reçus par la mairie.

Pour le reste de la population, les modalités de distribution seront communiquées par voie de presse, sur les réseaux sociaux et le site internet de la ville ainsi que sur les panneaux d'affichage municipaux.