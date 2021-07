Villejuif : patients et soignants de Gustave Roussy saluent la mémoire d'Axel Kahn

Axel Kahn, médecin, généticien et ancien président de la Ligue contre le cancer est mort à 76 ans. À Gustave Roussy, centre de lutte conte le cancer, patients et soignants saluent la mémoire du professeur.

Axel Kahn est mort à 76 ans. Médecin, généticien et ancien président de la Ligue contre le cancer était connu pour ses prises de positions dans le domaine de la bioéthique et pour ses actions de vulgarisations scientifiques. À Gustave Roussy, l'un des centres de lutte contre le cancer les plus importants en Europe, patients et soignants saluent la mémoire du professeur.

"Qui va prendre la relève"

Jean-Claude, 60 ans, sort tout juste de l'hôpital. Il échappe de peu à un cancer de la gorge. "Trois mois de plus et c'était foutu !" La disparition d'Axel Kahn l'inquiète. "Qui va prendre la relève ? Il s'est tellement battu pour le cancer qu'il en est même parti lui-même..."

Plus loin, Virginie 48 ans est à l'institut pour traiter pour son cancer du pancréas. "C'est pas un homme comme vous et moi, il a quand même fait des recherches, c'est quand même une perte."

Un homme pédagogue aux yeux pétillants

Le professeur Fabrice Barlesi, directeur médical et directeur de la recherche clinque de Gustave Roussy a eu l 'occasion de croiser Axel Kahn lors d'une émission de radio, il se souvient d'un homme sympathique et engagé. "Il était très abordable et très vivant. On voyait qu'il avait les yeux pétillants quand il s'agissait de défendre les causes qui lui tenait à cœur."

Et surtout grand pédagogue. "Il a eu a cœur de vraiment vulgariser la question du cancer. D'expliquer ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, comment on essayait de faire des progrès, quels progrès étaient tangibles et tout ça avec beaucoup d'humanité." Le professeur espère maintenant que le parcours exceptionnel d'Axel Kahn créera des vocations notamment auprès des jeunes.