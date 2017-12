Villeneuve-lès-Avignon, France

Le réveillon c'est en charentaises, mais le jour de Noël c'est retour des baskets ! Il y avait du monde, ce lundi matin, autour du canal de Villeneuve-lez-Avignon (Gard), près du Rhône : quelques personnes en vélo, mais surtout beaucoup de joggeurs qui ont peu forcé le soir du réveillon. "J'ai mangé tout ce qu'il ne faut pas, sourit Samuel. Plein de gras, du chocolat bien plus qu'il n'en faut... Après un bon repas comme ça, on se sent un peu lourd, il faut essayer d'évacuer tout ce que l'on a absorbé comme calories."

"Faire de la place pour midi"

Le footing de Noël est indispensable pour ces joggeurs, qui sont pour la plupart des habitués. D'autant que le réveillon n'est que le premier des repas de fêtes : "J'avais besoin de faire de la place pour midi, rigole Jeanne. Mais c'est un cercle infernal : on court pour pouvoir manger et on court après avoir mangé."

Jeanne a couru avec sa mère, Anne, qui, elle, avait aussi besoin d'évacuer le stress : "Les fêtes de famille ce sont aussi les règlements de compte. Ce matin j'ai eu un règlement de compte avec ma mère et ma sœur. Ça m'a fait un bien fou d'aller courir avec ma fille !"

Les vacances ne sont pas terminées et certains, comme Virginie, venue d'Avignon, ont déjà prévu de revenir : "Dans la semaine on fera d'autres séances de sport pour évacuer tout ça ! Avec les congés, on a un peu plus de temps donc on essaye de mettre un coup supplémentaire pour essayer de compenser tous les repas des fêtes de fin d'année."