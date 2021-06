Villeneuve-sur-Yonne : les habitants jouent collectif face à l'urgence de trouver de nouveaux médecins.

Ils étaient trois il y a encore un an mais bientôt il pourrait n'être qu'un, voir, ne plus être du tout. A Villeneuve-sur-Yonne, les médecins sont une denrée rare, à tel point que les habitants ont monté un collectif pour attirer de nouveaux praticiens ... et il y a urgence !

Villeneviens et Villeneviennes cherchent médecins désespérément ! Les habitants de la communes de 5000 habitants sont très inquiets car le désert médical de Villeneuve sur Yonne n'en finit pas de s'assécher. La situation est devenue une triste habitude lorsque l'on vit en milieu rural, mais elle se vit ici à vitesse grand V. En décembre dernier un médecin a pris sa retraite, il sera suivi par un autre confrère en décembre prochain et le dernier praticien menace de partir s'il se retrouve seul. En l'espace d'un an et demi, la ville pourrait donc perdre ses trois derniers médecins, c'est peu dire qu'il y a urgence ! Un groupe d'habitants a décidé de se mobiliser et a monté un collectif pour vendre les charmes de la communes et attirer de nouveaux praticiens.

Un problème à court, moyen et long termes

Tout le monde ne prend plus personne mais il va bien falloir quand même trouver ( Gisèle )

Il faut dire que dans les environs la situation n'est guère plus enviable. C'est ce que nous explique Gisèle qui est venue accompagner sa maman, Jeanne 85 ans chez le docteur : " mon médecin à Sens, il ne prend plus personne non plus. A Villeneuve-L'archevèque il n'y en a plus qu'un et il est surbooké aussi. Tout le monde ne prend plus personne mais il va bien falloir quand même trouver ... Juste pour un renouvellement de médicaments on ne va quand même pas aller aux urgences ! " s'agace-t-elle. Mais Gisèle n'est pas seul à être inquiète pour la suite. C'est peut-être la dernière fois qu'elle et sa maman voit le médecin traitant, celui-ci prend sa retraite en fin d'année, sa consœur menace de partir aussi.

" C'est un problème à plus long terme qui est grave. " ( Bernard , membre du collectif )

Comment vont faire les aînés ? Comment soigner les plus jeunes ? Comment ne pas perdre en attractivité ? Toutes ces questions ont poussé des habitants à se réunir en collectif comme Mireille Calisti, Françoise Gentien, Bernard Marlavoine ou encore Marie-Jeanne Troisfontaines. Leur objectif ? Faire pression sur les politiques et les pouvoirs publics, et trouver des candidats pour s'installer dans la ville située à une heure et quart de Paris. C'est d'abord une urgence pour la population qui est vieillissante explique Françoise : " comment feront les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des difficultés, les gens âgés, parce que la population vieillit. Donc, comment vont faire ces gens? Dans quel marasme ils vont se trouver? " s'interroge la femme d'un médecin aujourd'hui retraité.

Trouver des praticiens c'est aussi une question d'attractivité et donc d'avenir pour la ville estime de son côté Bernard " Les élus disent - Les gens qui viennent sont en effet les enfants qui vont remplir les classes. On en a besoin, on cherche toujours des familles avec des enfants - On voit des familles qui viennent à Villeneuve sur Yonne mais les agents immobiliers nous disent qu'il y a un frein au moment de l'achat. Ils se disent attendez, s'il y a plus de médecins ... demain ça va être l'école, nos enfants ils vont aller où, ils vont être soignés comment ?" explique-t-il en ajoutant : " C'est un problème à plus long terme qui est grave. "

Patrimoine, activité, commerces pour attirer de jeunes médecins

Le collectif promeut Villeneuve-sur-Yonne et ses alentours directement sur Facebook notamment, les charmes de la commune, ses activités, ses commerces. Exemple avec Valérie, coiffeuse, qui a même refait sa vitrine pour l'occasion. "J'avais mis un mannequin avec une blouse de médecin, un stéthoscope, des boîtes vides de médicaments vendus" , une vitrine tellement bien décorée qu'elle a intrigué les passants " je vous dit, il y a plein de gens qui ont regardé en se disant - bah il n'y a plus la coiffeuse ! - . Je rigole, mais c'est vrai ! " .

Valérie, coiffeuse, a même refait sa vitrine pour l'occasion. - Valérie Sernet

Si elle a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice c'est qu'elle aussi est inquiète par la situation, même si elle se fait désormais soigner sur Sens : " comme on dit, malheureusement, il faut se sortir les doigts des fesses ! ". En plus de décorer sa vitrine, elle a aussi accepter de recueillir les signatures de la pétition lancée par le collectif.

La pétition a recueilli plus de 2500 signatures, soit la moitié des habitants.

Ce collectif est un atout selon Nadège Naze, Maire de Villeneuve-Sur-Yonne

Cette marque d'attachement des habitants à leur territoire ne peut être qu'un plus pour appuyer leur demande, pour montrer leur envie d'accueillir de nouveaux médecins. C'est en tous cas l'avis de la Maire de la commune Nadège Naze. Elle a bien accepté la création de ce collectif qui pour elle peut-être un atout " par rapport au travail qu'on met en place avec le Conseil Départemental et l'Agence Régionale de Santé, puisqu'on a des leviers d'aide à l'installation de médecins, des leviers de salariat, des leviers de médecins retraités qui pourraient venir ponctuellement sur la commune. Cela ne peut que nous aider dans les démarches entreprises déjà en amont en général. " explique-t-elle. D'ailleurs les choses évoluent, des contacts ont été pris fait savoir la Maire.

Son objectif est bien sûr de trouver des médecins rapidement pour éviter que la ville ne devienne un désert médicale dans le plus pur sens du terme, mais aussi à plus long terme de favoriser l'installation de jeunes médecins afin de pérenniser l'offre médicale.

