Vingt morts à l'Ehpad de Montbrison : le maire demande que tout le monde soit testé pour éviter l'hécatombe

"Vingt morts, il y a eu vingt morts dans l'Ehpad de Montbrison depuis le 15 mars. C'est 10 % des résidents", souligne Christophe Bazile, le maire de la commune qui se base sur les décès déclarés à l'état civil de la mairie. Impossible de faire un lien catégorique avec le Covid-19, en revanche c'est une mortalité bien plus importante que l'an dernier à la même époque : "quatre morts sur la même période", compare le maire de Montbrison.

Christophe Bazile a écrit à l'Agence régionale de santé pour exprimer toute son inquiétude et réclamer le dépistage de tout l'établissement. Le directeur de l'ARS lui a répondu que l'Ehpad de Montbrison sera prioritaire dans le cadre de la campagne de tests annoncée par la Région Auvergne Rhône-Alpes. Les prélèvements commenceraient ce mardi 14 avril selon le médecin réquisitionné mais seuls le personnel et les résidents symptomatiques seraient concernés d'après le mail reçu par le maire de Montbrison. Christophe Bazile s'insurge : "ça veut dire qu'on ne fait pas les résidents qui n'ont pas de symptômes alors qu'ils sont potentiellement contagieux, dans un Ehpad où il y a des chambres doubles !".

Un directeur parti à la retraite

L'élu réclame "que dans nos Ehpad, on teste tout le monde, partout". "Ce ne sont pas des jeunes de 40 ans qu'on demande de tester. Ce sont les plus fragiles. Et si on ne le fait pas ça va être une hécatombe", craint Christophe Bazile.

L'Ehpad de Montbrison (Les Monts du Soir) a fait l'objet de premiers signalements dès la semaine du 23 avril, le député LRM Julien Borowczyk faisant alors état de "25 cas" de Covid-19. Le directeur de l'établissement avait alors qualifié ce chiffre de "fantaisiste" et l'ARS avait alors refusé de parler de foyer de contamination.

Le directeur de l'Ehpad de Montbrison est parti à la retraite au début du mois. La direction du Centre hospitalier du Forez, dont dépend l'Ehpad, nous a fait savoir que le directeur par interim ne s'exprimerait pas avant mardi.