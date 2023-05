Violences dans les cabinets médicaux : "De plus en plus souvent" selon un médecin à Mayenne

Les violences envers les médecins ont augmenté de près d'un quart en 2022 par rapport à 2021 (23%), selon le rapport de l’Observatoire de la sécurité des médecins publié ce mardi par le conseil national de l’Ordre des médecins. L'an dernier, 1.244 incidents ont été déclarés par des médecins , un nombre jamais atteint ces vingt dernières années. En 2021, il y avait eu 1.009 déclarations de violences, et seulement 638 incidents ont été recensés en 2003, il y a 20 ans.

Sept médecins sur dix (71%) ayant déclaré avoir été confrontés à des violences, verbales ou physiques, sont des médecins généralistes. En 2021, ils représentaient 61% des déclarations. Parmi les spécialistes, moins exposés, les psychiatres figurent parmi les plus touchés (4%). Ils sont 46 à se dire victimes de violences en 2022 (27 en 2021).

Le ministre de la Santé François Braun organisera ce jeudi une réunion sur la sécurité des soignants, qui dénoncent des violences en hausse. Violences verbales, physiques, le département de la Mayenne n'y échappe pas explique Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne et président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français : "Violences verbales, c'est fréquent, violences physiques, ce sont plus souvent les secrétaires qui en sont victimes, des gens menaçants, insultants. Ce sont des choses qui arrivent de plus en plus souvent et qui n'arrivaient pas il y a 10 ou 15 ans".

