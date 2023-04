Violences en hausse à l'hôpital d'Avignon, qui augmente son niveau de sécurité

Les insultes sont devenues quotidiennes, aux urgences de l'hôpital d'Avignon. Sans compter les dégradations de matériel, les crachats, et pire encore, les morsures, les coups de poing ou de tête et les menaces de mort. En quelques années, les violences physiques ou verbales ont augmenté dans l'établissement. On en compte 73 pour l'année 2022. Rien que depuis le début 2023, sept plaintes ont été déposées. L'hôpital lance donc une campagne de communication pour y mettre un terme.

"L'hôpital doit redevenir un lieu sanctuarisé" Pierre Pinzelli, le directeur

Car ces derniers mois, ces agressions ont franchi un seuil. Une agente d'accueil, en état de choc, est en arrêt maladie depuis le début d'année, après les violences qu'elle a subies : un usager a détruit une vitre du box où elle travaille, dans le hall, avant de la mordre. En novembre, c'est un patient mécontent qui a donné des coups de poing, de têtes, fracturé un nez et menacé 8 soignants à l'arme blanche.

Depuis quelques mois, l'hôpital d'Avignon réhausse donc son niveau de sécurité. Les polices nationales et municipales effectuent plusieurs rondes par jour et sont dotées de badges qui leur permettent de se déplacer dans l'établissement. Les urgences sont équipées d'un système d'alerte, sous forme de bouton qu'il suffit d'enclencher pour que les forces de l'ordre envoient un équipage. Par ailleurs, 110 caméras de surveillance sont déployées dans l'hôpital, dont 8 dans les couloirs des urgences.

Des agents de sécurité de l'hôpital et d'une société privée sont également présents 24h/24 et les soignants vont suivre des formations. Des affiches vont également être accrochées dans les couloirs. On peut y lire que "toute violence sur un agent hospitalier peut conduire à de la prison ferme", avec le mot clé #Stopviolence. Un patient a en effet été jugé en début d'année par le tribunal d'Avignon. Il a écopé d'un an ferme pour agression.