Violences urbaines : à Joué-lès-Tours, les habitants s'adaptent après le saccage de leur pharmacie

En Indre-et-Loire, selon l'Ordre des pharmaciens, deux pharmacies sont complètement à l'arrêt à cause des violences urbaines suite à la mort de Nahel , l'adolescent tué par un policier le 27 juin 2023. Il s'agit de la pharmacie Moderne de Saint-Pierre-des-Corps, mais aussi de celle de la Rabière à Joué-lès-Tours au sud de Tours. Les habitants du quartier de la Rabière sont donc contraints de changer leurs habitudes.

Il faut désormais marcher entre sept et huit minutes pour atteindre l'officine la plus près. Pas facile quand on a des difficultés à se déplacer comme Lucas, un retraité de 72 ans. "Comment je fais ? Je suis obligé de prendre le tram et un bus pour aller là-bas. C'est dégueulasse, j'espère qu'on va retrouver ceux qui ont fait ça et qu'ils vont le payer cher."

Les commerces adjacents ont aussi brûlé. © Radio France - Lucie Amadieu

La pharmacie est complètement détruite. Les médicaments mais aussi le matériel informatique ont brûlé. "J'avais une ordonnance pour mon fils qui a une vitamine à prendre tous les trois mois. L'ordonnance était dans les fichiers d'un ordinateur en pharmacie et du coup je suis obligée d'aller voir un médecin pour refaire l'ordonnance", raconte Isabelle, mère d'un petit garçon de 2 ans.

La solidarité entre pharmaciens

Les clients cherchent une autre solution. "On a bien un tiers de personne en plus, c'est l'équivalent d'environ cinquante personnes", constate Christelle Souchet, la directrice de la pharmacie de L'îlot, l'une des officines les plus près. Les clients sont envoyés par la responsable de la pharmacie incendiée. "On s'arrange pour que les gens qui ont des traitements puissent continuer de prendre leurs médicaments", décrit Christelle Souchet.

"Quand on n'a pas les médicaments on envoie les clients ailleurs. Il y a vraiment une solidarité entre pharmaciens car on n'aimerait pas être à la place de notre consœur qui a perdu sa pharmacie." Les pharmaciens de Joué-lès-Tours échangent sur un groupe WhatsApp entre eux. Ils discutent notamment de la prise de garde.

La responsable de la pharmacie saccagée n'a pas souhaité s'exprimer. Elle est très occupée par les démarches administratives car elle assure "tout mettre en œuvre pour redémarrer une activité le plus vite possible".