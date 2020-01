Virus chinois : les médecins hospitaliers sarthois reçoivent des consignes de vigilance

Le Mans, France

Mieux vaut prévenir que guérir. Alors que le mystérieux chinois continue de se répandre, les médecins hospitaliers de la Sarthe ont reçu des consignes de la part de l'Agence régionale de santé. "L'A.R.S. nous demande d'être vigilants par rapport aux personnes en provenance de Chine" explique le Docteur Matondo Lubanzadio. " Contenu de la virulence de ce coronavirus qui entraîne des pneumopathies sévères". Le médecin généraliste à la clinique du Pré se veut rassurant. " Nous avons un service d'infectiologie qui fonctionne très bien au centre hospitalier du Mans avec un chef de service spécialisé dans la matière. Toute personne qui vient de l'étranger et qui fait une fièvre est toujours considérée à part. Il y a des mesures de surveillance, des mesures d'hygiène même si pour l'instant, il n'y a pas de cas avéré".

La grippe est là

En revanche, la grippe est là. Le seuil épidémique a été atteint en Pays de la Loire. "Le meilleur moyen de se protéger de l'épidémie, c'est de se vacciner, notamment pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées". Pour éviter la propagation du virus il ne faut pas " tousser devant les gens, il faut se laver les mains, des mesures d'hygiène de base" rappelle le Dr Lubanzadio qui explique aussi qu'il vaut mieux ne pas aller travailler pour éviter de contaminer ses collègues.

Médecine générale à la clinique du Pré : une première dans l'histoire de l'établissement

Depuis le printemps 2019, le Dr Lubanzadio partage son temps entre l'hôpital de La Ferté Bernard et le service de médecine générale de la clinique du Pré. Une première depuis la création de la clinique réputée notamment pour son centre de chirurgie de la main. "Il y avait un vrai besoin. Avec la désertification médicale, beaucoup de patients se retrouvent sans médecin traitant et encombrent les urgences. Nous prenons aussi des patients des chirurgiens de la clinique. Prenez un patient qui a subi une opération et qui a une complication médicale. Mais nous travaillons aussi avec les maisons de retraite. Un résident qui fait une anémie. Au lieu de l'envoyer vers les urgences de l'hôpital, nous le prenons directement en charge, en hospitalisation de courte durée. Le patient est transfusé et ensuite il repart dans sa résidence ou chez lui". Le service de médecine générale de la clinique du Pré compte 10 lits d'hospitalisation de jour et 16 lits en hospitalisation classique. Quant aux actes médicaux, ils sont pris en charge comme chez n'importe quel médecin généraliste, sans dépassement d'honoraire.