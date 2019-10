Virus du chikungunya : une équipe de chercheurs de Tours à l'origine d'une découverte majeure

Tours, France

Plusieurs équipes françaises de recherche, dont celle du tourangeau Philippe Roingeard, viennent de faire une avancée scientifique importante dans la compréhension des mécanismes d'infection chez l'homme du virus chikungunya. Leurs travaux ont été publiés le 25 septembre dernier dans la revue Nature. Ces équipes ont identifié une protéine de première importance dans la réplication du virus, notamment l'équipe de recherche tourangelle INSERM U 966.

Transmis à l'homme par plusieurs espèce de moustiques, dont le moustique tigre, le virus du chikungunya se caractérise par de fortes fièvres et des douleurs musculaires et articulaires intenses. Mais la manière dont l'infection se transmet à l'homme est à ce jour mal comprise. Cette étude est la première à expliquer pourquoi le virus cible les cellules des muscles et des articulations prioritairement. Les chercheurs ont identifié une protéine à l'origine de l'infection du virus. Les expériences menées sur des souris dont le gène codant de la protéine avait été invalidé ont permis de démontrer que les souris étaient totalement résistantes, expliquent les scientifiques.