Virus en Asie : le bilan s'alourdit en Chine, la France renforce sa surveillance

Le nouveau virus semblable au Sras qui s'est déclaré en Chine suscite l'inquiétude de nombreux pays, alors que six personnes en sont mortes dans le pays et plus de 300 ont contracté le virus. La France a renforcé sa surveillance.

Le virus qui s'est déclaré en Chine et qui a déjà fait six morts dans le pays inquiète toute l'Asie, alors que près de 300 personnes sont contaminées en Chine et que d'autres ont contracté ce virus au Japon, en Corée du sud et en Thaïlande. Un premier cas suspect a également été placé en quarantaine en Australie. De nombreux pays d'Asie renforcent leurs contrôles face à la propagation de ce nouveau virus. Pour sa part, la France a renforcé sa surveillance.

Le virus progresse rapidement

Alors que les Chinois se déplacent massivement avant le Nouvel an Chinois célébré samedi, le virus, transmissible entre humains, progresse très vite : la Chine a recensé ce mardi 77 nouveaux cas, portant le total à près de 300, alors que la maladie a fait trois nouvelles victimes dans la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Dans les hôpitaux chinois, 922 patients restent en observation, selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires. L'épidémie a contaminé plusieurs autres personnes au Japon, en Corée du sud et en Thaïlande. En Australie, un homme de retour d'un voyage en Chine et présentant les symptômes de ce mystérieux virus a été placé à l'isolement à son domicile.

Une réunion d'urgence de l'OMS mercredi

Pékin a annoncé mardi que le pays classait l'épidémie dans la même catégorie que le Sras, le Syndrome respiratoire aigu sévère. La souche incriminée est un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus. Ils peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'homme, comme un rhume, mais aussi d'autres plus graves comme le Sras.

L'Organisation mondiale de la Santé estime qu'un animal semble être "la source primaire la plus vraisemblable" de l'épidémie, avec "une transmission limitée d'humain à humain par contact étroit". L'OMS se réunira ce mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale".

La France renforce sa surveillance

Santé Publique France indique ce mardi qu'à l’heure actuelle, "le risque d’introduction en France de cas liés à cet épisode est considéré comme faible". Mais les services de santé ont élaboré "un dispositif de surveillance renforcée destiné à détecter d’éventuels cas importés."

Contrôles renforcés dans les aéroports d'Asie

Pour limiter la propagation du virus, les autorités de nombreux pays d'Asie, comme la Thaïlande, Hong Kong, Singapour ou l'Australie, mènent des contrôles systématiques à l'arrivée des vols en provenance des zones à risques.