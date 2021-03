Rhinopneumonie du cheval : l'hippodrome de Pompadour, en Corrèze, confiné pour deux semaines

Après le coronavirus chez les humains, voici qu'une épidémie de rhinopneumonie sévit en ce moment chez les chevaux. L'hippodrome de Pompadour, en Corrèze, est fermé pour quinze jours à tous les chevaux venant de l'extérieur, en raison d'une épidémie de rhinopneumonie qui touche en ce moment les équidés dans plusieurs pays. Plusieurs cas de ce virus ont été détectés sur le territoire français et en Europe. "Comme son nom l'indique, c'est une maladie qui touche à la fois les poumons et les voies respiratoires supérieures, et qui peut être grave chez le cheval" explique Alain Tisseuil, le Président de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation qui est aussi le Maire d'Arnac-Pompadour.

C'est exactement comme pour la pandémie de coronavirus chez les humains : on confine les animaux à l'endroit où ils se trouvent

"Donc, il faut prendre certaines précautions, avec un confinement des équidés. Donc aujourd'hui, _on empêche la circulation des équidés en France_, on ne peut pas emmener un cheval en Normandie, ou de Normandie à Pompadour, seuls les chevaux qui sont habituellement à Pompadour peuvent aller sur l'hippodrome, il ne peut pas y avoir de chevaux qui viennent d'autres départements, c'est exactement comme pour la pandémie qui nous touche sur le plan humain, on confine les animaux à l'endroit où ils se trouvent", explique encore Alain Tisseuil.

Cela semble en effet être le prix à payer pour juguler l'épidémie, explique le Directeur de l'hippodrome et Président de la Société des courses de Pompadour, François-Xavier Duny, car "sur l'hippodrome, on maîtrise les chevaux qui viennent, on sait qui vient s'entraîner et quand, avec quel carnet de vaccination, pour bien suivre qui est venu et qui a quoi. Cela a la vertu de pouvoir surveiller l'épidémie", dit-il.

Compétitions et rassemblements équins suspendus

Avec une certaine inquiétude. La Fédération Française d'Equitation et la Société Hippique Française suspendent jusqu’au 28 mars inclus l’ensemble des compétitions équestres et rassemblements d’équidés qui étaient prévus sous leur égide. A Pompadour, si la haute-saison des courses de prestige est surtout l'été, le Maire d'Arnac-Pompadour reconnaît qu'il y a déjà quelques conséquences. "Tous les concours jeunes chevaux qui étaient organisés à parti du 15 mars sont annulés, il ne peut pas y avoir de voyages de chevaux" explique encore Alain Tisseuil.

A lire aussi - Coronavirus : une course d'obstacles pour le démarrage de la saison hippique en Limousin

Pour l'instant, les annulations sont limitées mais il ne faudrait pas que cette épidémie vienne à durer ou s'étende. Car depuis l'an passé, la filière cheval souffre aussi, par ailleurs, comme toutes les autres activités, des conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus.