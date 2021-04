Le personnel soignant du CHU de Tours s'apprête à accueillir le premier ministre et le ministre de la santé ce vendredi matin. Au centre des échanges, la fatigue du personnel et la dégradation des conditions de travail.

Visite de Castex et Véran au CHRU de Tours : "on est pas là pour se plaindre, mais on est fatigué"

Le Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, seront à Tours ce vendredi 2 avril pour une visite au CHRU. L'arrivée est prévue à 8h30. C'est la première visite officielle depuis l'annonce du 3ème confinement mercredi soir par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron. Jean Castex et Olivier Véran commenceront par une visite des services de réanimation et de pneumologie. Ils passeront aussi par le centre de vaccination.

On a du mal à trouver du personnel pour faire fonctionner les services - Le Pr Pierre-François Dequin

Le Pr Pierre-François Dequin est le chef du service de réanimation au CHRU de Tours. Il se dit très honoré de cette visite. Mais il compte aussi parler de la fatigue de certains personnels et des problèmes d'organisation pour trouver du personnel qualifié. "On a forcément, beaucoup de fatigue accumulée. On n'est pas là pour se plaindre, et ce n'est pas ce que je veux mettre en avant. Mais il faut en avoir conscience alors qu'on nous demande un effort supplémentaire. Il faut comprendre que les services les plus impactés sont impactés depuis maintenant des semaines et des semaines. La deuxième chose, c'est que contrairement à la première vague, il est de plus en plus difficile d'avoir les personnels nécessaires pour faire fonctionner les services. Il y a une forme de lassitude et d'exaspération".

Actuellement, dans le service de réanimation du CHRU de Tours, 34 lits sont occupés sur 35, dont 27 par des patients Covid. Huit autres lits devraient être débloqués en début de semaine prochaine alors que le taux d'incendience continue de flamber en Indre-et-Loire avec 340 cas pour 100.000 habitants.

Les conditions de travail se dégradent, on continue de fermer des lits - Anita Garnier du syndicat Sud-Santé

Au cours de cette visite, il sera aussi question de la prime de 183 euros accordée mensuellement aux personnels de l'hôpital. Une revalorisation qui ne fait pas oublier à Anita Garnier, délégué Sud-Santé, la dégradation des conditions de travail. "Les 183 euros n'ont fait que rattraper le retard des salaires des hospitaliers. Je rappelle que le point d'indice est gelé depuis plus de 10 ans. Mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait déjà depuis déjà deux ou trois ans . Et les conditions de travail se dégradent. On est en train de fermer des lits. On est en train de supprimer du personnel en fonction de ces lits fermés. Demain, dans quelles conditions pourra-t-on accueillir et soigner les patients qui vont se présenter au CHRU de Tours?"