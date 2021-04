Visite de Jean Castex et Olivier Véran à Tours : une rallonge de 90 millions d'euros pour le CHU

Le Premier ministre Jean Castex et son ministre de la Santé, Olivier Véran étaient en visite à l'hôpital Bretonneau de Tours, ce vendredi matin. Ils ont annoncé une rallonge des aides de l'Etat de 90 millions pour la reconstruction du CHU.

Les deux ministres ne sont pas venus les mains vides, ce vendredi matin à l'hôpital Bretonneau de Tours. Après un tour dans différents services de l'établissement de santé, Jean Castex, le Premier ministre et Olivier Véran, le ministre de la Santé, ont annoncé, dans le cadre du Ségur, une rallonge de 90 millions d'euros pour le nouvel hôpital. Autre annonce, la suppression de 36 lits au lieu de 120 d'ici 2029.

La visite a duré deux heures. Jean Castex et Olivier Véran ont commencé par un lieu symbolique en période de crise sanitaire : le service de réanimation. Ils ont eu le droit à un temps d'échange avec le chef du service, le professeur Pierre-François Dequin. L'occasion de faire un état des lieux de la situation. "Nous avons des patients plus jeunes comme cette femme enceinte de 37 ans, arrivée lundi dernier. Nous avons dû procéder à une césarienne avant de la mettre sur le dos". Si l'augmentation des patients plus jeunes ne reste pas significative pour le professionnel de santé, il a précisé au chef du gouvernement, qu'il s'agissait d'une spécificité de cette deuxième vague.

Jean Castex, Olivier Véran et le chef du service de réanimation, Pierre-François Dequin. © Radio France - Virginie Vandeville

Une deuxième vague difficile pour les soignants. Des soignants exténués notamment avec la difficulté actuelle d'avoir des renforts. "Les cliniques privées vont nous venir en aide. Nous allons accueillir du personnel dès la semaine prochaine", précise Marie-Noëlle Gerain-Breuzard, la directrice du CHU de Tours, tandis que le nombre d'arrêts maladie s'élève à 10 %.

50 % d'opérations déprogrammées

La difficulté du CHU étant, qu'il poursuit la prise en charge de patients non covid. Les déprogrammations d'opérations sont désormais de l'ordre de 50 %, ajoute la directrice du CHU.

La visite s'est poursuivie par une rencontre des malades et des soignants du service, puis au service de pneumologie, avant une rencontre avec des étudiants, mobilisés comme beaucoup, depuis le début de la crise sanitaire.

Déblocage de fonds et maintien de lits

Organisée à huis clos, une réunion dans le cadre du Ségur de la santé, s'est tenue, ce vendredi matin, en présence du chef du gouvernement et Olivier Véran ainsi que la direction de l'hôpital et quelques élus, à l'instar d'Emmanuel Denis, maire de Tours, Le Président de Tours Métropole Val de Loire, Wilfried SCHWARTZ, ou encore la préfète d'Indre-et-Loire.

Une entrevue qui a donné à des annonces. L'Etat a décidé d'augmenter de 90 millions d'euros sa participation au projet de reconstruction du centre hospitalier universitaire de Tours. Cette rallonge portera l'aide financière de l'Etat à 165 millions d'euros, soit près d'un tiers du coût total du chantier de 522 millions. Le projet prévoit de reconstruire la totalité du CHU et de réunir toutes ses activités sur deux sites contre cinq actuellement.

Ils n'ont pas appris de la crise

Autre annonce : la suppression de 36 lits au lieu de 120, comme il était prévu, d'ici 2029. Une décision saluée par la direction de l'hôpital, mais beaucoup moins par les syndicats. "Ils n'ont pas appris de la crise. Ces 36 suppressions de lits restent toujours une mauvaise nouvelle. Cela reste toujours 36 lits de trop. Je rappelle que 120 lits ont déjà été fermés depuis 2018 au CHU de Tours. Cela va donner lieu à une baisse de l'offre de soin pour la population tourangelle. Cela montre qu'il y a encore des plans sociaux dans les hôpitaux de France", déplore Anita Garnier, délégué Sud.

Des syndicats qui pour une trentaine d'entre eux, ont tenté, ce vendredi matin d'aller à la rencontre des deux membres du gouvernement, avant selon eux, d'être stoppés service d'ordre.

La visite s'est terminée aux alentours de 11 h, après un passage éclair au centre de vaccination de l'hôpital Bretonneau. En une semaine, 3 000 injections ont été réalisées avec le vaccin Moderna dont 1500 destinés aux seniors. Jean Castex et Olivier Véran ont rencontré quelques futurs vaccinés dont Odette. La Tourangelle en a profité pour partager ses difficultés pour trouver un rendez-vous, notamment pour son mari. Olivier Véran a promis que tout sera mis en place pour qu'il soit pris en charge le plus rapidement possible.

Le mari d'Odette obtiendra un rendez-vous pour son mari, au plus vite a précisé Olivier Véran. © Radio France - Virginie Vandeville

Avant de quitter la Touraine, Jean Castex et Olivier Veran se sont rendus quelques minutes au centre de vaccination du Clos Neuf, à Joué-lès-Tours.