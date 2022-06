La visite médicale en téléconsultation assistée lancée à Montpellier

La médecine du travail se met à la téléconsultation assistée à Montpellier avec la société EnSanté. Des médecins du travail basés dans la ville font des consultations par visioconférence pour des salariés qui travaillent dans des zones où le manque de professionnel de santé se fait sentir. D'ici 5 ans, en France, il devrait y avoir 50 % de médecins du travail en moins que ce qu'il y a actuellement.

En l'occurrence, c'est déjà le cas à Marvejols en Lozère, à Millau dans l'Aveyron ou encore à Vigan dans le Gard. Les salariés vont dans des centres proches de chez eux. Ils sont accueillis par des infirmières formées qui assurent l'examen médical sous les ordres du médecin en visioconférence depuis Montpellier. Pour ce faire, elles utilisent du matériel connecté qui possède des capteurs. Six chariots mobiles seront déployés dans ces zones de déserts médicaux d'ici cet été et une dizaine d'infirmières seront formées à la téléconsultation assistée.

"L'idée, c'est que la distance s'efface au profit de la médecine" - Cyril Bernardet, médecin du travail à Montpellier

Derrière son ordinateur, le médecin a la fiche santé du salarié. "Il va avoir l'impression d'être avec un médecin. On va pouvoir porter un diagnostic posé. Et l'idée, c'est que la distance s'efface au profit de la médecine" explique Cyril Bernardet, médecin coordinateur à Montpellier.

L'infirmière de son côté de l'écran, utilise un chariot mobile avec des stéthoscopes avec des capteurs branchés avec une prise jack à la machine. Le son des battements du cœur est directement transmis dans le casque audio du médecin. "C'est un appareil qui est évolutif, sur lequel on a également la possibilité d'avoir un électrocardiogramme, une échographie ou autre. Ce qui fait qu'à distance, à 200, 300 ou 400 kilomètres, le médecin peut piloter tous ces capteurs pour avoir la réalité de l'examen clinique comme s'il était à côté de la personne."

Reportage de France Bleu Hérault à une visite médicale en téléconsultation assistée.

Un examen fiable avec un côté humain

L'infirmière fait la pré-visite avec le patient puis appelle en visioconférence le médecin qui est à Montpellier. Elle suit les consignes du professionnel de santé. Amélie Granados, une infirmière d'EnSanté considère que l'examen, même à distance, reste fiable : "avoir à la fois un professionnel de santé sur place et à la fois le médecin à distance, ça crée un duo parfait pour la prise en charge du salarié." Tout en gardant un côté humain, ajoute Charlotte, une employée qui a testé la visite médicale en téléconsultation assistée : "le fait qu'il y ait l'infirmière qui nous manipule, ça compense le manque du médecin. Et le fait que le médecin entende notre cœur, nos poumons, ça nous relie directement avec lui. Donc on sait que ce n'est pas du fictif, c'est du concret."

Cyril Bernardet, médecin du travail pour la société EnSanté à Montpellier.

Le matériel utilisé pour la téléconsultation assistée a des capteurs et est connecté à une machine qui transmet le son au médecin. © Radio France - Morgane Guiomard