Visite ministérielle au CHU de Dijon : la CFDT réclame des embauches pour soulager les équipes

Trois ministres sont en visite en Côte-d'Or ce mardi pour faire le point sur le Ségur de la Santé. Jean Castex, Olivier Véran et Brigitte Bourguignon rencontrent des soignants à Auxonne et à Dijon. Pierre Maire, infirmier au CHU de Dijon et élu CFDT réclame une meilleure qualité de vie au travail.

France Bleu Bourgogne : Le Ségur de la santé, il se traduit comment au CHU de Dijon ?

Pierre Maire : Il y a une enveloppe de 1 million d'euros qui est destinée aux soignants de Dijon pour améliorer la qualité du travail des agents. Déjà, c'est une revalorisation de 183 euros nets pour tous les agents de la fonction publique hospitalière, avec une revalorisation des grilles indiciaire pour les métiers en tension comme les infirmiers, les aides soignants, mais aussi des heures supplémentaires majorées pendant l'épidémie du Covid. C'est vrai que c'est une revalorisation qui est inédite dans la fonction publique hospitalière et très importante, attendue depuis plusieurs années par beaucoup de gens.

Vous dites "le secteur de la santé, c'est bien, mais la qualité de vie au travail, c'est bien aussi." Qu'est ce qui vous manque aujourd'hui au CHU de Dijon pour que la qualité de vie au travail, justement, soit optimale?

Déjà, il faut rappeler que l'hôpital est en crise depuis plusieurs mois voire plusieurs années et que par dessus cette situation est arrivé la pandémie. Ce qui n'a fait que dégrader les conditions de travail. Donc, la majorité des équipes sont épuisées. Il y a de plus en plus d'absentéisme avec des départs, que ce soit des démissions, que ce soit des disponibilités. Il y a aussi les burn-out. Donc face à ça, il y a des grosses difficultés de recrutement au niveau du département.

Vous souhaitez que le gouvernement se penche aussi sur la formation des élèves infirmiers

Il faut savoir que l'année dernière, les étudiants qui devaient se rendre en stage ont été déployés sur le terrain, notamment les étudiants infirmiers qui ont été déployés en tant que faisant-fonction d'aide-soignants. Donc, ils n'ont pas pu acquérir les nombreuses compétences qui sont demandées dans la profession. Il y a un manque de temps pour le tutorat puisque c'est vrai que les professionnels de santé qui sont déjà dans les services ont de plus en plus de travail, une charge de travail en constante augmentation, il y a de plus en plus de soins à effectuer. Ce qui nous oblige à prioriser les soins au détriment notamment du relationnel et au détriment du tutorat des étudiants.

J'espère qu'il y aura une majoration des effectifs formateurs puisqu'il est important qu'il y ait beaucoup de formateurs. Il faut savoir qu'au siège de Dijon, il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants par promotion. On était plus ou moins, il y a quelques années, à 160 par promo. Maintenant, on est à 180. Et alors qu'il y avait jusqu'à 8 formateurs par année de formation, maintenant, il n'y en a plus que trois.