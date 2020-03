Visites interdites dans les EHPAD : "On va mettre en place une cellule téléphonique" à Saint-Baldoph

Toutes les visites sont maintenant interdites dans les maisons de retraites. Le gouvernement l'annonce ce mercredi soir et ce pour tous les EHPAD et les USLD, les unités de soins de longue durée, afin de renforcer "les mesures de protection des personnes âgées au stade deux de l’épidémie de coronavirus". En Savoie, les maisons de retraite s'organisent pour ne pas priver les résidents de leur famille et des exceptions seront faites pour les plus malades.

Cellule téléphonique, Whatsapp et Facetime

Clotilde Rogez, la directrice de la maison de retraite Les Blés d'Or à Saint-Baldoph, préparait depuis déjà plusieurs jours les résidents et leur famille à cette annonce, "parce qu'on allait bientôt être en rupture de stock de masques" pour les personnes extérieures.

"On va utiliser toutes les technologies possibles pour rester en lien avec les proches." - Clotilde Rogez, directrice de la maison de retraite Les Blés d'Or à Saint-Baldoph

Maintenant il faut donc organiser la suite, conserver un lien, s'il n'est pas physique, entre les pensionnaires et leur famille. "On va mettre en place une cellule téléphonique" à Saint-Baldoph "pour ceux qui n'ont pas de téléphone dans leur logement", explique la directrice. Clotilde Rogez compte bien "utiliser toutes les technologies possibles pour rester en lien avec les proches". Y compris les applications Whatsapp ou Facetime permettant les appels vidéos.

Des exceptions pour les plus malades

Ce dispositif ne correspondra pas à tous, notamment aux malades d'Alzheimer rappelle la directrice. "On va s'organiser au jour le jour et peut être même des visites puisque c'est au directeur d'établissement d'évaluer si elles peuvent avoir lieues même exceptionnellement" ajoute Clotilde Rogez. Des mesures qui s'appliqueront évidemment aux patients en fin de vie. "On ne va pas empêcher une famille d'être auprès de son proche en situation de fin de vie" précise la responsable de la maison de retraite. Au final, les EHPAD feront "comme toujours : au mieux en fonction de chaque situation".