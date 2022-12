Visites réduites au centre hospitalier d'Avranches-Granville confronté à trois épidémies

Dès ce jeudi 15 décembre, les visites aux patients du centre hospitalier Avranches-Granville sont limitées à une heure, par patient et par jour. L'établissement indique que la décision a été prise car la circulation virale de la grippe, du Covid et de la bronchiolite est très élevée et met l'hôpital en tension.

Le groupe hospitalier n'exclut pas de passer à l'interdiction des visites si cette mesure s'avérait "insuffisante pour protéger les plus fragiles". Les professionnels de santé incitent la population à se faire vacciner pour réduire la circulation de la grippe et du Covid. L'assurance maladie indique que le rappel du Covid est désormais ouvert à l'ensemble de la population.