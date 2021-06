Visite de Jean Castex dans les Landes : la CGT dénonce des propos stigmatisants à l'égard des soignants

Le syndicat CGT est en colère après les déclarations de Jean Castex et Olivier Véran, ce jeudi 24 juin lors de leur visite à Mont-de-Marsan. Le ministre de la santé affirme que "manifestement", c'est une soignante non vaccinée qui est à l'origine du cluster apparu à l'Ehpad de Pontonx-sur-l'Adour : une vingtaine de contaminations, 3 hospitalisations mais aucun cas grave. "Cette accusation, qui pourrait être lourde de conséquences psychologiques pour l’agent incriminé, ne repose sur aucune preuve expliquée ou argumentée auprès des médias" écrit la CGT Santé et Action sociale des Landes dans un communiqué envoyé à la presse ce vendredi 25 juin. "Les propos du Premier ministre et du ministre de la santé sont stigmatisants et discriminatoires envers les personnels de santé " réagit Yannick Jacobsoone, le secrétaire général de la CGT Santé et Action sociale dans les Landes.

La CGT s'oppose à la vaccination obligatoire

Dans le même temps, le Premier ministre a lancé un appel solennel aux soignants pour qu'ils soient tous vaccinés avant la fin du mois d'août. "Il faut que, d'ici la fin de l'été, la vaccination soit quasi complète, sinon, effectivement, il faudra prendre nos responsabilités " a déclaré Jean Castex. Dans ce même communiqué, la CGT Santé et Action sociale des Landes "s'interroge sur les motivations réelles du Premier Ministre et du ministre de la Santé et des Solidarités en visite dans le département. Ils dévoilent clairement leur ambition de rendre la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé. Une mesure qui interviendrait dans une période où les centres de vaccination connaissent une baisse de fréquentation."

A la question faut-il rendre la vaccination obligatoire ? Yannick Jacobsoone, le secrétaire général de la CGT Santé et Action sociale dans les Landes répond : "A la CGT, on n'est pas contre la vaccination, on est pour le libre-choix des individus à se faire vacciner en toute connaissance de cause. Avoir le nombre de personnel nécessaire pour pouvoir appliquer correctement le protocole sanitaire et travailler dans de bonnes conditions, ça permettrait aussi d'éviter la propagation des virus."