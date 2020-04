Le personnel, les résidents, et leurs familles de l'EHPAD Saint-Dominique, à Mars-la-Tour sont en deuil. Depuis le 2 avril, 21 des 51 pensionnaires sont décédés, en lien "probable" avec le covid-19, selon l'ARS. Une situation "cauchemardesque" pour la directrice de l'EHPAD, qui témoigne.

"On vit un enfer" : la directrice de l'EHPAD de Mars-la-Tour témoigne après la mort de 21 résidents

Si la situation de l'EHPAD Saint-Dominique, à Mars-la-Tour au nord de la Meurthe-et-Moselle n'est pas un cas isolé, elle n'en demeure pas moins extrêmement dramatique. Depuis le 2 avril, 21 résidents, sur 51 pensionnaires de l'établissement, sont morts. Des décès "en lien probable" avec le coronavirus, selon l'Agence régionale de santé. "On vit un enfer", résume la directrice de l'EHPAD, Stéphanie Remiatte.

C'est une déferlante, un cataclysme

Ce vendredi 17 avril, l'EHPAD Saint-Dominique ne compte plus que 25 résidents. Cinq ont été évacués in extremis vers les centres hospitaliers de Joeuf et Moyeuvre-Grande, dont deux cas confirmés. Malgré les tests effectués par une équipe mobile du CHRU de Nancy cette semaine, une résidente, pourtant dépistée négatif, est décédée "du jour au lendemain".

Un "ballet de cercueils scellés"

"C'est extrêmement violent pour mon équipe, qui assiste depuis des semaines à un ballet de cercueils", poursuit Stéphanie Remiatte, très émue. Le personnel, qui est touché par le virus, à la fois psychologiquement mais aussi physiquement. Jusqu'ici, dix-neuf agents sont, ou ont été, contaminés. Soit un tiers de l'équipe.

La directrice de l'EHPAD doit aussi gérer les colères des familles. "J'ai fait le choix de ne pas annoncer à chaque fois qu'un résident décédait ou était hospitalisé. Bien évidemment la famille [du pensionnaire] est prévenue, à titre individuel. Les familles me reprochent d'avoir appris dans la presse le nombre de décès, elles auraient aimé l'apprendre par moi". Une colère que Stéphanie Remiatte comprend, et assume. "C'est un choix, de ne pas communiquer à chaque fois qu'il y avait un décès aux personnes qui n'étaient pas concernées."

Des familles en colère

Pour soutenir le personnel, les autorités sanitaires ont mobilisé des renforts, notamment un médecin et une infirmière hygiénistes. La direction de l'EHPAD a également demandé de faire venir un médecin du travail, en tant que soutien psychologique, pour son équipe. Cette demande est en train d'être étudiée.