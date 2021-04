Vitré : des séances bien-être à un euro pour les plus de 65 ans

Ils sont masseurs, sophrologues ou encore professeurs de yoga. Une dizaine de professionnels du bien-être du pays de Vitré proposent des séances à 1€ pour les plus de 65 ans, pendant un mois. Ils veulent accompagner les personnes qui souffrent de cette période de crise sanitaire.

A l'origine de cette initiative, Bruno Lorant, sophrologue à Vitré. Avec deux autres consœurs il a d'abord proposé cette initiative aux jeunes de 15 à 25 ans. Face au succès de l'initiative et l'arrivée d'une dizaine d'autres professionnels, ils ont décidé de renouveler l'expérience avec les plus de 65 ans. "On voulait l'élargir à un segment de la population qui est en souffrance. Ils ont été beaucoup stigmatisés par cette crise." Le sophrologue y voit aussi une occasion d'initier à leurs pratiques. "Ca peut aussi être un éveil auquel ils n'auraient pas pensé auparavant. Nos pratiques sont très adaptées à cette population."

Un euro symbolique

Le tarif de la séance est fixé au prix d'un euro symbolique. "En général les séances sont aux alentours de 50€, et ça peut être un frein importants pour des gens qui ne connaissent pas forcément la pratique", reconnaît Bruno Lorant. "Certains ont du mal à passer le cap et c'est tout à fait normal." Mais le fait de mettre la séance à 1€ a aussi pour but de créer un instant d'échange à la fin du rendez-vous et valoriser la pratique du professionnel. "Ca nous semblait très important que ça ne soit pas gratuit. Finalement cet échange d'un euro est bien plus important que prévu."

L'opération dure du 15 avril au 15 mai 2021 chez une dizaine de professionnels du bien-être du pays de Vitré.