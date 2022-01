Vitré : huit mois après la réanimation pour Covid, ce couple en paye encore le prix fort

Anne-Marie et Marcel Lacour, un couple de vitréens, ont été testés positifs au Covid-19 en avril 2021. Tous deux sont tombés dans le coma, passés par les services de réanimation et gardent aujourd'hui encore de lourdes séquelles.

Ce sont des images, qui hantent Marcel Lacour. Celles de sa compagne, Anne-Marie, dans le coma, intubée en service de réanimation. Ces deux vitréens de 73 ans ont contracté le Covid-19 en avril 2021. En quelques jours, leur santé se dégrade fortement, jusqu'à ce que leur médecin ne désigne qu'une destination, l'hôpital. "Je me souviens que les pompiers sont arrivés, et puis après, c'est le trou noir", se remémore Anne-Marie. Le couple tombe dans le coma le même jour.

Marcel y restera plongé deux semaines. Anne-Marie, se réveillera elle plus tard. Il sort de l'hôpital à la fin du mois de juin, tandis que sa compagne est elle toujours hospitalisée. "J'ai passé des journées, là, tout seul. Des nuits, sans pouvoir dormir", raconte-t-il, des sanglots dans la voix. "Je me demandais, chaque matin, si elle était encore vivante. Je ne suis pas religieux, vous savez, mais je n'avais jamais autant prié." "Il a eu plus peur pour moi que pour lui, en fait. Le fait de me voir, de voir comment j'étais branchée, c'est assez choquant je pense." Anne-Marie sortira finalement au courant du mois de juillet.

De lourdes séquelles encore aujourd'hui

Malgré la prise en charge des soignants, la rééducation, tous deux ont encore de lourdes séquelles. Anne-Marie ne marche pas bien, elle a besoin de béquilles, Marcel lui vit sous oxygène, presque en permanence. Il a de nombreux médicaments, reçoit la visite d'infirmières "deux fois par jour, du kiné, deux fois par semaine". Un quotidien lourd, que Marcel ne souhaite à personne. "Je leur dis aux gens, n'hésitez pas, faites vous vacciner parce que vous ne pouvez pas savoir sur ce que vous allez tomber. Cela peut très bien être comme ma fille et mon fils, simplement un peu de fièvre, mais vous pouvez très bien tomber sur ce qu'il y a de plus dur comme nous avons eu."

"Des miraculés"

"On a eu beaucoup de chance, c'est même incroyable. On était à l'article de la mort et s'en être sorti comme ça, et en plus tous les deux, c'est le coup de chance", ajoute sa compagne. Les deux "miraculés" selon les mots des médecins, ont quand même un moment de bonheur à retenir de 2021. Leur mariage, au mois d'octobre. "Je lui ai dit, tu vas te battre, et on se marie après", évoque Marcel. "On s'est dit, s'il arrive autre chose, au moins on aura fait cela", complète Anne-Marie.

Tous deux ont beaucoup de reconnaissance envers les équipes de l'hôpital, qui ont été à leur côté pendant des semaines. "Vous savez si on s'en est sorti, je crois que c'est grâce au personnel médical qui y a été d'une gentillesse et d'un professionnalisme important, c'est eux qui nous ont redonné la vie, en fait", estime Marcel.

Cafouillage autour du pass sanitaire

Pourtant, difficile d'être aujourd'hui pleinement serein : vacciné à la fin de l'été au vaccin Janssen, Marcel s'est vu, en début de semaine, refuser l'accès à l'hôpital de Vitré, où il devait faire une radiographie. La faute à son schéma vaccinal : d'abord annoncé comme unidose, il faut désormais une seconde dose de vaccin pour le compléter, avant la dose de rappel. "On ne savait pas, personne ne m'a dit...", assure-t-il. Il n'a pour le moment aucun rendez-vous de vaccination avant la fin du mois de février, mais sans pass sanitaire, il ne peut suivre correctement ses traitements. Pascale Cartron, vice-présidente de Vitré Communauté, au courant de la situation a pris le dossier en main et a rendu visite au couple ce jeudi.