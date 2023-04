Vittel : habitants, élus et syndicats mobilisés contre la fermeture temporaire des urgences

Un rassemblement a réuni quelque 600 habitants, élus et syndicalistes ce samedi à Vittel pour protester contre la fermeture temporaire des urgences la nuit, le week-end et les jours fériés. À cause de l'entrée en vigueur de la loi Rist, il manque 7 à 8 urgentistes d'après l'intersyndicale.