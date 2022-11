Vivre au quotidien avec un cancer : une table ronde organisée à Nice

La table ronde est plus spécifiquement dédiée aux femmes de moins de 40 ans et celles de plus de 70 ans souffrant d'un cancer du sein. Elle aura lieu au Palais Accropolis, de 18h30 à 20h.

Le professeur Jean-Marc Ferrero, oncologue et chef du département oncologie au centre Lacassagne est venu détailler ce mercredi matin sur France Bleu Azur les réponses qui peuvent apportées à ce public.

"Un tsunami au quotidien"

"L'arrivée d'un cancer provoque un tsunami au quotidien" rappelle le médecin. "Un grand nombre d'experts sont réunis, des soignants, des juristes, des psy, des assistantes sociales... Car les problèmes, et les questions, qu'un cancer amène touchent à la fois la fertilité, la génétique, les prêts immobiliers, les relations avec les enfants..."