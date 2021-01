Voici comment se prépare la vaccination pour le grand public dans le Finistère

Comment s'organise la vaccination pour le grand public dans le Finistère ? Alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 7 janvier l'ouverture de la vaccination pour les plus de 75 ans à partir de ce lundi 18 janvier, 9 à 10 centres de vaccination sont à l'étude dans le département.

La vaccination pour les plus de 75 ans débutera le lundi 18 janvier, a annoncé ce jeudi 7 janvier le Premier ministre Jean Castex. Pour ce faire, le ministre de la Santé, Olivier Véran a indiqué que six centres de vaccination seraient mis sur pied dans chaque département. Selon nos informations, dans le Finistère, neuf à dix centres de ce type vont voir le jour.

Neuf à dix centres de vaccination devraient être créés dans le Finistère

Ils devraient fonctionner sur un schéma similaire à celui des centres de dépistage. Ces centres ont été organisés et mis sur pieds par des professionnels de santé, qui seront donc sollicités pour mettre en place les centres de vaccination. Ils ont déjà une précieuse expérience en la matière, et pourront la partager avec le préfet puisqu'ils seront réunis ce mardi en préfecture. Les maires des villes concernées seront eux réunis mercredi pour, dès le lendemain, permettre les premiers rendez-vous par téléphone ou sur Internet. Les premières injections pour les personnes de plus de 75 ans sont prévues lundi 18 janvier.