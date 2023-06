Voici la liste des 450 médicaments "essentiels" établie par le gouvernement pour limiter les pénuries

Le ministre de la Santé François Braun a révélé mardi une liste de 450 "médicaments essentiels" dont l'approvisionnement devra être sécurisé. Pour ces médicaments, "les industriels devront avoir quatre mois de stock", a précisé le ministre, contre quatre jusqu'à présent.

Plus tôt, le président de la République avait annoncé des mesures de relocalisation et de renforcement des capacités de production de médicaments jugés prioritaires. Sur ces 450 médicaments "essentiels", une cinquantaine de médicaments "pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée" ou dont la production française est insuffisante par rapport à la demande sont "à relocaliser", a expliqué Emmanuel Macron. Et parmi ceux-ci, 25 d'entre eux "verront leur production relocalisée ou augmentée significativement", un processus qui débutera "dans les semaines à venir", a-t-il ajouté.

La France dépend à hauteur de 60 à 80% des importations, notamment de la Chine, pour la production de médicaments dits matures (antibiotiques, produits d'anesthésie...). Et selon une étude BVA réalisée pour France Assos Santé en mars, citée par l'Élysée, 37% des Français ont été confrontés à des pénuries en pharmacie.

